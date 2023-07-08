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В Бурятии нет лесных пожаров

В Бурятии нет лесных пожаров
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В республике действует особый противопожарный режим

За прошедшие сутки лесных пожаров в республике не зарегистрировано.

- В республике действует особый противопожарный режим. Доступ в лес ограничен! – напоминают в республиканском агентстве лесного хозяйства.

Соблюдайте правила пожарной безопасности:

- не поджигайте сухую траву;
- не бросайте горящие спички, окурки и горячую золу из курительных трубок, стекло (стеклянные бутылки, банки и др.);
- не употребляйте при охоте пыжи из горючих или тлеющих материалов;
- не оставляйте промасленные или пропитанные бензином, керосином или иными горючими веществами материалы (бумагу, ткань, паклю, вату и др.) в не предусмотренных специально для этого местах;
- не заправляйте горючим топливные баки двигателей внутреннего сгорания при работе двигателя;
- не выполняйте работы с открытым огнём на торфяниках.

Места отдыха, сбора валежника, где жители могут находиться свободно и беспрепятственно в период действия особого противопожарного режима, опубликованы на сайте агентства лесного хозяйства и геопортала Бурятии.

При обнаружении очагов возгорания жителей просят сообщать в ближайшее лесничество или по телефону «горячей линии» 8 (3012) 20-44-44.
лес особый противопожарный режим

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