Улан-удэнец отобрал телефон у нового знакомого

На счету фигуранта 8 погашенных судимостей



В Улан-Удэ задержали 37-летнего горожанина, подозреваемого в уличном грабеже.



Установлено, что утром 4 июля мужчина, находясь в компании с приятелем, открыто похитил телефон у жителя Закаменского района. С 43-летним сельчанином, приехавшим в город к родственникам, злоумышленник и его друг познакомились рядом с магазином самообслуживания. Нетрезвый заявитель выходил оттуда с бутылкой спиртного.



Подозреваемый предложил распить алкоголь вместе, а в процессе его употребления поинтересовался, имеются ли у нового знакомого телефон и деньги. Узнав, что сбережений хватит только на поездку обратно в район, злоумышленник потребовал передать ему гаджет, который забрал себе. Ущерб составил 8 тысяч рублей.



По его словам, телефон он похитил за неимением своего.



Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабёж». Ведётся следствие.



- Отметим, на счету фигуранта 8 погашенных судимостей. Неоднократно он отбывал наказание в местах лишения свободы. В настоящее время злоумышленник также подвергнут уголовному преследованию за два других имущественных преступления. Уголовное дело по одному из них уже направлено с обвинительным заключением в суд для рассмотрения по существу, - отметили в пресс-службе МВД по Бурятии.

