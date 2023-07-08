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В Бурятии жара до +31 градуса

В Бурятии жара до +31 градуса
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
В Улан-Удэ возможна гроза

По данным Бурятского гидрометцентра, 8 июля по республике переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы. Утром местами туманы. Ветер северо-западный 3-8, в отдельных районах до 14 м/с. Температура днём +26,+31, местами +16,+21.

В Улан-Удэ во второй половине дня возможна гроза с дождём. Ветер северо-западный 4-9 м/с. Температура днём +28,+30.
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