В Улан-Удэ возможна гроза
По данным Бурятского гидрометцентра, 8 июля по республике переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы. Утром местами туманы. Ветер северо-западный 3-8, в отдельных районах до 14 м/с. Температура днём +26,+31, местами +16,+21.
В Улан-Удэ во второй половине дня возможна гроза с дождём. Ветер северо-западный 4-9 м/с. Температура днём +28,+30.
В Бурятии жара до +31 градуса
Общество, Фото:
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