10-летней девочке с редким заболеванием из Улан-Удэ нужна помощь









На сегодняшний день девочка готовится к четвёртой операции, где ей будут пришивать пупок и брюшную стенку. Такое хирургическое вмешательство делают только в Турции, а на операцию нужна внушительная сумма. По словам мамы Иры, на лечение требуется 30 тысяч долларов – по нынешнему курсу это 2 миллиона 700 тысяч рублей.



Семья объявила сбор средств, и помощь Ире уже поступает. Одним из меценатов стал известный футболист из Бурятии Владимир Гранат, пожертвовавший 300 тысяч рублей. А один из друзей спортсмена перевёл 100 тысяч. На сегодняшний день девочка готовится к четвёртой операции, где ей будут пришивать пупок и брюшную стенку. Такое хирургическое вмешательство делают только в Турции, а на операцию нужна внушительная сумма. По словам мамы Иры, на лечение требуется 30 тысяч долларов – по нынешнему курсу это 2 миллиона 700 тысяч рублей.Семья объявила сбор средств, и помощь Ире уже поступает. Одним из меценатов стал известный футболист из Бурятии Владимир Гранат, пожертвовавший 300 тысяч рублей. А один из друзей спортсмена перевёл 100 тысяч.



На данный момент семья собрала 650 тысяч рублей. Но чтобы попасть на операцию, нужно оплатить всю сумму полностью.



- Очень надеемся на вашу помощь! Иришке хочется быть такой же здоровый, как все дети, - обратиласьТамара Ершова.



Помочь 10-летней Ире можно по следующим реквизитам:



Сбербанк: 5469 0900 1259 9894. Тамара Ершова.



Номер телефона привязан к карте Сбербанка:

+7 (991) 427-04-36 – Тамара Геннадьевна Е.















10-летней Ире Ершовой из Улан-Удэ требуется помощь. Ей диагностировали редкую болезнь – синдром Хилаидити, при котором петли кишечника сдавлены в пространстве между печенью и куполом диафрагмы. Сейчас девочка мучается из-за сильных болей в животе.- Дочка родилась с омфалоцеле больших размеров – это когда органы торчат наружу. За 10 лет мы прошли с ней очень много, что не по силам даже взрослому человеку. Не прошло ни дня, когда мы не принимали препараты. Сейчас у моей дочери нет пупочка и брюшной стенки, - рассказала «Байкал-Daily» мама девочки Тамара Ершова.Ира борется за жизнь с самого рождения. Первую операцию ей сделали после появления на свет. Затем были другие сложнейшие операции – и на брюшной полости, и на сердце.