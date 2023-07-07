07 июля

06 июля

Популярное

10-летней девочке с редким заболеванием из Улан-Удэ нужна помощь

10-летней девочке с редким заболеванием из Улан-Удэ нужна помощь
Общество, 
Ире Ершовой жизненно необходима операция, которую делают только за границей

10-летней Ире Ершовой из Улан-Удэ требуется помощь. Ей диагностировали редкую болезнь – синдром Хилаидити, при котором петли кишечника сдавлены в пространстве между печенью и куполом диафрагмы. Сейчас девочка мучается из-за сильных болей в животе.

- Дочка родилась с омфалоцеле больших размеров – это когда органы торчат наружу. За 10 лет мы прошли с ней очень много, что не по силам даже взрослому человеку. Не прошло ни дня, когда мы не принимали препараты. Сейчас у моей дочери нет пупочка и брюшной стенки, - рассказала «Байкал-Daily» мама девочки Тамара Ершова.

Ира борется за жизнь с самого рождения. Первую операцию ей сделали после появления на свет. Затем были другие сложнейшие операции – и на брюшной полости, и на сердце.

 

На сегодняшний день девочка готовится к четвёртой операции, где ей будут пришивать пупок и брюшную стенку. Такое хирургическое вмешательство делают только в Турции, а на операцию нужна внушительная сумма. По словам мамы Иры, на лечение требуется 30 тысяч долларов – по нынешнему курсу это 2 миллиона 700 тысяч рублей.

Семья объявила сбор средств, и помощь Ире уже поступает. Одним из меценатов стал известный футболист из Бурятии Владимир Гранат, пожертвовавший 300 тысяч рублей. А один из друзей спортсмена перевёл 100 тысяч.

На данный момент семья собрала 650 тысяч рублей. Но чтобы попасть на операцию, нужно оплатить всю сумму полностью.

- Очень надеемся на вашу помощь! Иришке хочется быть такой же здоровый, как все дети, - обратиласьТамара Ершова.

Помочь 10-летней Ире можно по следующим реквизитам:

Сбербанк: 5469 0900 1259 9894. Тамара Ершова.

Номер телефона привязан к карте Сбербанка:
+7 (991) 427-04-36 – Тамара Геннадьевна Е.


 

благотворительность

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Мэр Улан-Удэ – выпускникам: «Вы золотая надежда нашего города и республики»
Мэр Улан-Удэ – выпускникам: «Вы золотая надежда нашего города и республики»
Общество, 07.07.2023
Выпускникам школ Улан-Удэ вручили медали «За особые успехи в учении»
В Бурятии конь «отобрал» у ребёнка велосипед
В Бурятии конь «отобрал» у ребёнка велосипед
Общество, 07.07.2023
Очевидцы переживали за ребёнка
Иволгинский район взял пример с Улан-Удэ
Иволгинский район взял пример с Улан-Удэ
Общество, 07.07.2023
Там тоже будут проводить еженедельные «собачьи» рейды
В Улан-Удэ полицейский услышал разговор у банкомата и предотвратил мошенничество
В Улан-Удэ полицейский услышал разговор у банкомата и предотвратил мошенничество
Общество, 07.07.2023
Лейтенант полиции проявил бдительность в торговом центре
В Бурятии назвали школу с наибольшим числом золотых медалистов
В Бурятии назвали школу с наибольшим числом золотых медалистов
Общество, 07.07.2023
Всего в республике золотые медали получили более 300 человек  
В Улан-Удэ открыли проезд к авторынку по улице Трубачеева
В Улан-Удэ открыли проезд к авторынку по улице Трубачеева
Общество, 07.07.2023
Сроки же закрытия сквозного проезда по улице Трубачеева продлили
В Бурятии впервые выбрали «Дангину Сурхарбана»
В Бурятии впервые выбрали «Дангину Сурхарбана»
Общество, 07.07.2023
Серебряная корона досталась красавице из Джидинского района. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж
В Бурятии на видео попали нежности черношапочных сурков
В Бурятии на видео попали нежности черношапочных сурков
Общество, 07.07.2023
Зверьки преодолевают каменные преграды ради «поцелуйчиков»
В районе Бурятии снимают фильм, поддержанный главой республики
В районе Бурятии снимают фильм, поддержанный главой республики
Общество, 07.07.2023
Режиссёр художественного фильма «Коралловые бусы» (0+): «О Бурятии должны узнать все»
В Бурятии «мёртвый» бычок сам ушёл с улицы
В Бурятии «мёртвый» бычок сам ушёл с улицы
Общество, 07.07.2023
Высказана версия странного поведения животного

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^