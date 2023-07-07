В Бурятии конь «отобрал» у ребёнка велосипед







В комментариях многим не понравилось, что взрослые люди начали снимать видео, а не пришли ребёнку на помощь. Жители Гусиноозёрска призвали горожан быть более заботливыми:



«Нормально. Стояли, снимали, а мальчику не помогли»,



«А подойти? Помочь? Отогнать? Жесть, стоять и снимать в стороне за ребёнком, слов нет»,



«В сложившейся ситуации если двое или более лиц, которые снимают, нужно хотя бы другому человеку подойти, а если боязно, то позвонить, на крайний случай в полицию или в администрацию. Я сам живу в частном секторе и иногда приходилось отгонять от ребят всякую живность».



Автор ролика объяснила, что не могла помочь ребёнку. Поскольку работает в продуктовом магазине и не могла оставить помещение без присмотра.



«Снимала я видео, и не для лайка к сведению. У меня покупатели в магазине, я не могу бросить. Я мальчику кричала, что делать нужно, но он как вкопанный не мог от велосипеда уйти», - объяснила женщина.



На следующий день в паблике вышел следующий пост, где снова зашла речь об агрессивных лошадях. В этот раз продавщица провожала другого мальчика, который ходил за водой на водоколонку.



- На одной из улиц Гусиноозёрска пасутся лошади, не давая жителям прохода, проявляя агрессию. Женщина стоит и сопровождает детей. Где хозяева не известно, - возмущены местные жители.



Жители Гусиноозёрска сняли на видео, как конь «завладел» велосипедом ребёнка. Ролик появился в паблике «Весь Гусиноозёрск».- Сегодня наблюдали такую картину: конь отобрал у мальчика велосипед. То чувство, когда устала даже лошадь. Пока неизвестно, пострадал ли мальчик, но испуг, сказал, заработал! – говорится в сообщении.На кадрах видно, как конь встал у велосипеда, не давая юному хозяину подойти и забрать его. Также конь подходил к самому мальчику.Спустя недолгое время ему всё же удалось забрать свой велосипед.- Что-то выгибается весь идёт. Лягнул, что ли? Ну что такое-то?! Почему кони без присмотра то ходят? Не привязанные даже, - возмутились авторы видео.