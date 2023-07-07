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Иволгинский район взял пример с Улан-Удэ

Иволгинский район взял пример с Улан-Удэ
Общество,  Фото:управление ветеринарии
Там тоже будут проводить еженедельные «собачьи» рейды

В Иволгинском районе Бурятии по примеру Улан-Удэ начнут проводить еженедельные рейды по отлову собак. Инспекторы будут штрафовать жителей за отсутствие регистрации на своего питомца и допущение самовыгула.

- Такое решение было принято на совещании администрации Иволгинского района после озвучки их снижающейся статистики, - сообщил в управлении ветеринарии Бурятии.

С начала года в районе было зарегистрировано 62 укуса животными. В 37 случаях владелец был найден, но к ответственности за допущение нападения было привлечено всего четыре человека.

В прошлом году за аналогичный период было зарегистрировано 10 укусов, в семи из которых владелец напавшей собаки был наказан. Теперь же за прошедший год количество составляемых протоколов сократилось, а количество укусов увеличилось на 52 случая.




собаки Иволгинский район

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