Там тоже будут проводить еженедельные «собачьи» рейды
В Иволгинском районе Бурятии по примеру Улан-Удэ начнут проводить еженедельные рейды по отлову собак. Инспекторы будут штрафовать жителей за отсутствие регистрации на своего питомца и допущение самовыгула.
- Такое решение было принято на совещании администрации Иволгинского района после озвучки их снижающейся статистики, - сообщил в управлении ветеринарии Бурятии.
С начала года в районе было зарегистрировано 62 укуса животными. В 37 случаях владелец был найден, но к ответственности за допущение нападения было привлечено всего четыре человека.
В прошлом году за аналогичный период было зарегистрировано 10 укусов, в семи из которых владелец напавшей собаки был наказан. Теперь же за прошедший год количество составляемых протоколов сократилось, а количество укусов увеличилось на 52 случая.
Иволгинский район взял пример с Улан-Удэ
Общество, Фото:
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