Она будет передана военнослужащим-землякам
К руководителю группы компаний «Титан», депутату Улан-Удэнского горсовета Вадиму Бредний обратился командир отряда сил специального назначения, дислоцирующегося в Бурятии. Он попросил помощи с приобретением снайперской винтовки производства компании Лобаев.
Спецназ ведёт боевую работу в зоне СВО, и крупнокалиберная, высокоточная, дальнобойная винтовка крайне необходима бойцам. Вадим Бредний оплатил винтовку дальнобостью до 2 километров. По готовности будет передана нашим бойцам.
Винтовка Лобаева – сверхдальнобойное высокоточное оружие; несколько лет назад был зафиксирован мировой рекорд по дальности попадания в мишень (4210 метров).
Ранее депутат Вадим Бредний оказывал помощь данному спецподразделению на СВО в приобретении медикаментов и спецоборудования.
- На днях нашему отряду исполнилось 30 лет. И все эти годы Вадим Витальевич оказывает отряду материальную и моральную помощь в повседневной работе, командировках на Северный Кавказ. И сейчас с начала СВО наш друг поддерживает нас. Спасибо! – сказал ветеран спецподразделения, майор Александр Терехов.
Всего с начала СВО группа компаний «Титан» выделила на приобретение спецоборудования, бронежилетов, медикаментов, транспорта 19 млн рублей.
Депутат горсовета Вадим Бредний приобрёл снайперскую винтовку для военных
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Она будет передана военнослужащим-землякам
Выпускникам школ Улан-Удэ вручили медали «За особые успехи в учении»
Очевидцы переживали за ребёнка
Там тоже будут проводить еженедельные «собачьи» рейды
Лейтенант полиции проявил бдительность в торговом центре
Всего в республике золотые медали получили более 300 человек
Следователи проводят проверку
Сроки же закрытия сквозного проезда по улице Трубачеева продлили
Произойдёт это с 10 июля
В этом году 263 медалиста
Серебряная корона досталась красавице из Джидинского района. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж
Конструктив здания готов на 90%
Зверьки преодолевают каменные преграды ради «поцелуйчиков»
Режиссёр художественного фильма «Коралловые бусы» (0+): «О Бурятии должны узнать все»
Высказана версия странного поведения животного