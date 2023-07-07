Депутат горсовета Вадим Бредний приобрёл снайперскую винтовку для военных

Она будет передана военнослужащим-землякам



К руководителю группы компаний «Титан», депутату Улан-Удэнского горсовета Вадиму Бредний обратился командир отряда сил специального назначения, дислоцирующегося в Бурятии. Он попросил помощи с приобретением снайперской винтовки производства компании Лобаев.



Спецназ ведёт боевую работу в зоне СВО, и крупнокалиберная, высокоточная, дальнобойная винтовка крайне необходима бойцам. Вадим Бредний оплатил винтовку дальнобостью до 2 километров. По готовности будет передана нашим бойцам.



Винтовка Лобаева – сверхдальнобойное высокоточное оружие; несколько лет назад был зафиксирован мировой рекорд по дальности попадания в мишень (4210 метров).



Ранее депутат Вадим Бредний оказывал помощь данному спецподразделению на СВО в приобретении медикаментов и спецоборудования.



- На днях нашему отряду исполнилось 30 лет. И все эти годы Вадим Витальевич оказывает отряду материальную и моральную помощь в повседневной работе, командировках на Северный Кавказ. И сейчас с начала СВО наш друг поддерживает нас. Спасибо! – сказал ветеран спецподразделения, майор Александр Терехов.



Всего с начала СВО группа компаний «Титан» выделила на приобретение спецоборудования, бронежилетов, медикаментов, транспорта 19 млн рублей.



