В Улан-Удэ полицейский услышал разговор у банкомата и предотвратил мошенничество









4 июля у оперативного дежурного дежурной части отдела МВД России по Тарбагатайскому району лейтенанта полиции Намдака Раднаева был выходной. Он приехал в Улан-Удэ и отправился в торговый центр.



Проходя по коридору, Намдак обратил внимание на пожилую женщину, стоящую у банкомата и разговаривавшую по телефону. Пенсионерка была явно чем-то обеспокоена.



Спустя время, когда полицейский направился к выходу, он заметил, что взволнованная пенсионерка всё ещё находится около банкомата. Насторожившись, он направился к ней. Подойдя ближе, он услышал её диалог и понял, что женщину прямо сейчас обманывают мошенники.



Представившись, лейтенант полиции спросил у пенсионерки, что у нее произошло. Выяснилось, что несколькими часами ранее ей позвонили неизвестные под видом сотрудников полиции. Звонившие предупредили, что неизвестный мужчина, у которого имеется доверенность от её имени, якобы пытается оформит кредит на её имя в московском банке. Далее ей позвонили лжепредставители Центробанка. Они сообщили, что для пенсионерки открыт специальный «безопасный» счёт с повышенной процентной ставкой, куда нужно перевести сбережения.



Женщина добавила, что ей запретили кому-либо рассказывать об этих звонках.



Обеспокоенная женщина попыталась проверить свой счёт в электронном приложении банка, но оно оказалось заблокировано. Далее она направилась в отделение банка, где списала со своего банковского счёта более 200 тысяч рублей. Мошенники, находившиеся с ней на связи всё это время, направили пенсионерку к другому банкомату, чтобы она завершила процедуру списания денег. Для этого женщина приехала в торговый центр.



- Выслушав женщину, я сообщил ей, что она попалась на уловки мошенников. Женщина сначала не поверила, но мне удалось убедить её. Чтобы обезопасить пенсионерку, я попросил её сотовый телефон и потребовал у всё ещё находящихся на связи злоумышленников прекратить разговор, - рассказал Намдак Раднаев.



После этого мужчина успокоил пожилую женщину и позвонил её дочери. Приехавшая дочь от всей души поблагодарила полицейского за проявленную бдительность и пожелала ему крепкого здоровья и успехов в службе.





В Улан-Удэ полицейский помог пенсионерке сохранить деньги, которые она хотела перевести мошенникам. Об этом случае рассказали в МВД по Бурятии.