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В Бурятии назвали школу с наибольшим числом золотых медалистов

В Бурятии назвали школу с наибольшим числом золотых медалистов
Общество,  Фото:пресс-служба правительства РБ
Всего в республике золотые медали получили более 300 человек

304 выпускника школ Бурятии получили так называемые золотые медали – «За особые успехи в учении». Такие медали выдают, если в аттестате одни «пятёрки».


7 июля в Физкультурно-спортивном комплексе наградили выпускников улан-удэнских школ.

- У нас в республике 5 784 выпускника в этом году, и из них чуть более 300 золотых медалистов. Это тяжёлый труд - всю учёбу быть ответственным, старательным, внимательным. Я хочу пожелать вам, чтобы эти результаты открывали вам все дороги в жизни, чтобы вы уверенно шли вперед, чтобы поступили в те вузы, которые сами желаете. Чтобы у вас была наполненная, интересная и насыщенная жизнь. Ваши таланты, ваши успехи имеют особую возможность реализоваться у нас в республике. Дерзайте, двигайтесь вперёд, двигайте нашу республику и всю нашу страну, крутите планету, удачи вам! – пожелал глава Бурятии Алексей Цыденов.

В этом году в школах столицы Бурятии завершили обучение 2643 выпускника 11 классов (на 101 больше, чем в прошлом году). 263 ученика городских школ заслужили золотые медали, в районных школах насчитывается 41 медалист. Итого заслуженную награду получили 304 выпускника школ республики.

Лидером по количеству медалистов стала Лингвистическая гимназия №3 – здесь сразу 24 человека отличились успехами в учёбе.

школы

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