Электричество будет отключено днём
В Советском районе Улан-Удэ с 10 по 14 июля у ряда потребителей будет отключена электроэнергия. Причиной станет проведение плановых работ.
10, 11 и 13 июля с 9:00 до 17:00 света не будет в СНТ «Сокол 2», на ул. Победы, ул. Светлогорская, ул. Земляничная, ул. Полынная, ул. Прибрежная, пер. Карьерный, ул. Инская, ул. Природная, ул. Карьерная, ул. Центральная, ул. Ковыльная, ДНТ «Судостроитель», ул. Флотская, ул. Мирная, ул. Новая.
14 июля с 9:00 до 17:00 электричество отключат по адресам: ул. Папанина, 1; ул. Стартовая, 1-9. Об этом сообщает администрация Советского района.
Часть Советского района Улан-Удэ временно оставят без света
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