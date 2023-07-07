07 июля

06 июля

Популярное

Часть Советского района Улан-Удэ временно оставят без света

Часть Советского района Улан-Удэ временно оставят без света
Общество,  Фото:pixabay.com
Электричество будет отключено днём

В Советском районе Улан-Удэ с 10 по 14 июля у ряда потребителей будет отключена электроэнергия. Причиной станет проведение плановых работ.

10, 11 и 13 июля с 9:00 до 17:00 света не будет в СНТ «Сокол 2», на ул. Победы, ул. Светлогорская, ул. Земляничная, ул. Полынная, ул. Прибрежная, пер. Карьерный, ул. Инская, ул. Природная, ул. Карьерная, ул. Центральная, ул. Ковыльная, ДНТ «Судостроитель», ул. Флотская, ул. Мирная, ул. Новая.

14 июля с 9:00 до 17:00 электричество отключат по адресам: ул. Папанина, 1; ул. Стартовая, 1-9. Об этом сообщает администрация Советского района.
отключение света Улан-Удэ Советский район

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии стартует республиканский Сурхарбан
В Бурятии стартует республиканский Сурхарбан
Общество, 07.07.2023
День скачек проведут в Иволгинском районе
Борцы Бурятии привезли 10 медалей из Якутска
Борцы Бурятии привезли 10 медалей из Якутска
Общество, 07.07.2023
Турниры проводились для юношей до 15 и 18 лет
В Бурятии преображают здание юношеской библиотеки
В Бурятии преображают здание юношеской библиотеки
Общество, 07.07.2023
Обновлённый фасад станет художественной работой «Рассвет»
В райцентре Бурятии чествовали супружескую пару
В райцентре Бурятии чествовали супружескую пару
Общество, 07.07.2023
Чета Борисовых отметила «рубиновую свадьбу»
В Забайкалье провели летние учёты дзеренов
В Забайкалье провели летние учёты дзеренов
Общество, 07.07.2023
В Даурском заповеднике насчитали около десяти тысяч особей
В Улан-Удэ установят арт-объект из вторсырья
В Улан-Удэ установят арт-объект из вторсырья
Общество, 07.07.2023
В рамках мероприятия состоится субботник
В Бурятии собираются провести учения по ликвидации чумы свиней
В Бурятии собираются провести учения по ликвидации чумы свиней
Общество, 07.07.2023
Мероприятие пройдёт на межрегиональном уровне
С 1 сентября в МАПП Забайкальск можно зарезервировать дату подъезда
С 1 сентября в МАПП Забайкальск можно зарезервировать дату подъезда
Общество, 07.07.2023
С 1 марта 2024 года сервис будет доступен на Госуслугах
Бурятия отремонтировала водовод в ДНР
Бурятия отремонтировала водовод в ДНР
Общество, 07.07.2023
На работы было выделено более 150 млн рублей из бюджета Бурятии
В Агинском округе открыли школу-мастерскую оружейников
В Агинском округе открыли школу-мастерскую оружейников
Общество, 07.07.2023
Единственная В ДФО школа оружейников станет началом реализации комплексной программы по подготовке мастеров кузнечного и оружейного дела
В Улан-Удэ маршрут №57 временно изменит схему движения
В Улан-Удэ маршрут №57 временно изменит схему движения
Общество, 07.07.2023
На улице Чертенкова пройдёт ремонт сетей водоснабжения
10-летней девочке с редким заболеванием из Улан-Удэ нужна помощь
10-летней девочке с редким заболеванием из Улан-Удэ нужна помощь
Общество, 07.07.2023
Ире Ершовой жизненно необходима операция, которую делают только за границей
Мэр Улан-Удэ – выпускникам: «Вы золотая надежда нашего города и республики»
Мэр Улан-Удэ – выпускникам: «Вы золотая надежда нашего города и республики»
Общество, 07.07.2023
Выпускникам школ Улан-Удэ вручили медали «За особые успехи в учении»

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^