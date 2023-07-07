Следователи проводят проверку
В селе Большой Кошелак Куйтунского района Иркутской области многодетная мать не заботитcя о своих маленьких детях. В их жилище грязно, постоянно гостят люди, которые в присутствии детей распивают спиртные напитки. Информацию о матери опубликовали иркутские СМИ.
По данному факту Тулунским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Иркутской области проводится доследственная проверка по ст. 156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».
- Следователи СК выясняют все обстоятельства произошедшего. Проводятся опросы сотрудников органов опеки, очевидцев, а также иные проверочные мероприятия, - сообщили в пресс-службе управления.
В Иркутской области многодетная мать на глазах у детей устраивает пьянки
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