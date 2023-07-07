День скачек проведут в Иволгинском районе
Завтра, 8 июля, в Бурятии стартует республиканский спортивно-культурный праздник «Haaдaн Cypxapбаaн - 202З». В первый день соревнования пройдут на территории ипподрома Янгажинского дацана в Иволгинском районе республики. Здесь развернутся конные скачки «Мори урилдаан». Предварительно на соревнования заявлены 115 лошадей по 10 дистанциям.
Впервые в программу празднования включено мужское троеборье «Эрын гурбан наадан». В этом состязании один спортсмен участвует в трёх видах спорта: «Бухэ барилдаан», «Сурхарбаан», «Мори урилдаан».
Ещё одним соревнованием станет состязание по поднятию ловчего шеста «Адуушанай тэмсээн». Поэтапно на четырёх станциях участнику необходимо надеть дэгэл, затем взять седло, оседлать коня и затем на скаку поднять шестиметровый шест. Победа присуждается тому, что достигнет результата за максимально короткое время.
Программа праздничного дня конных скачек «Наадан Сурхарбаан»
9:00 - Национальное троеборье «Эрын гурбан наадан»: бурятская борьба «Бүхэ барилдаан»
10:00 - Состязания по поднятию ловчего шеста «Адуушанай тэмсээн». Соревнования по разбиванию хребтовой кости «Һээр шаалган (Сээр хухалха)».
11:00 - Национальное троеборье «Эрын гурбан наадан»: стрельба из традиционного бурятского лука «Сурхарбаан».
12:30 - Показательное выступление федерации конной стрельбы из лука «Моритой харбагшад».
13:00 - Открытие соревнований по конным скачкам «Наадан-Сурхарбаан 2023»
13:30 - Конные скачки «Мори урилдаан». Конкурс «Мориной соло».
Как сообщает администрация Иволгинского района, 8 июля на ипподром Янгажинского дацана можно доехать на маршрутном автобусе №130 с остановки «ТРЦ «Пионер» г. Улан-Удэ с заездом в с. Иволгинск по дополнительному графику:
- из Улан-Удэ к Янгажинскому дацану: в 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00;
- от Янгажинского дацана до Улан-Удэ: 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00.
Возрастное ограничение: 6+.
В Бурятии стартует республиканский Сурхарбан
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