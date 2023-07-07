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Борцы Бурятии привезли 10 медалей из Якутска

Борцы Бурятии привезли 10 медалей из Якутска
Общество,  Фото:федерация спортивной борьбы РБ
Турниры проводились для юношей до 15 и 18 лет

С 1 по 6 июля в Якутске прошёл открытый всероссийский и международный турниры по вольной борьбе среди юношей до 15 лет и до 18 лет. Соревнования проводились в честь Олимпийского чемпиона, трёхкратного чемпиона мира Павла Пинигина.

В турнирах приняли участие юные спортсмены Бурятии. Ребята успешно выступили на соревнованиях, завоевав 10 медалей.

Как сообщает федерация спортивной борьбы РБ, призёрами стали:

До 15 лет

Весовая категория до 35 кг
Второе место - Руслан Ш.
Третье место - Роман Г.

Весовая категория до 38 кг
Третье место - Владимир Т.

Весовая категория до 41 кг
Третье место - Аюши Б.

Весовая категория до 62 кг
Третье место - Алдар М.

Весовая категория до 100 кг
Второе место - Данзан Т.

До 18 лет

Весовая категория до 55 кг
Третье место - Эрдэни Ц.

Весовая категория до 60 кг
Третье место - Зоригто Б.

Весовая категория до 80 кг
Второе место - Тумэн Д.
Третье место - Белигто Л.

Бурятия вольная борьба спорт всероссийские соревнования

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