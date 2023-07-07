Борцы Бурятии привезли 10 медалей из Якутска

Общество, Фото: федерация спортивной борьбы РБ

Турниры проводились для юношей до 15 и 18 лет



С 1 по 6 июля в Якутске прошёл открытый всероссийский и международный турниры по вольной борьбе среди юношей до 15 лет и до 18 лет. Соревнования проводились в честь Олимпийского чемпиона, трёхкратного чемпиона мира Павла Пинигина.



В турнирах приняли участие юные спортсмены Бурятии. Ребята успешно выступили на соревнованиях, завоевав 10 медалей.



Как сообщает федерация спортивной борьбы РБ, призёрами стали:



До 15 лет



Весовая категория до 35 кг

Второе место - Руслан Ш.

Третье место - Роман Г.



Весовая категория до 38 кг

Третье место - Владимир Т.



Весовая категория до 41 кг

Третье место - Аюши Б.



Весовая категория до 62 кг

Третье место - Алдар М.



Весовая категория до 100 кг

Второе место - Данзан Т.



До 18 лет



Весовая категория до 55 кг

Третье место - Эрдэни Ц.



Весовая категория до 60 кг

Третье место - Зоригто Б.



Весовая категория до 80 кг

Второе место - Тумэн Д.

Третье место - Белигто Л.



