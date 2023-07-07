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В Улан-Удэ открыли проезд к авторынку по улице Трубачеева

В Улан-Удэ открыли проезд к авторынку по улице Трубачеева
Общество,  Фото:минтранс Бурятии
Сроки же закрытия сквозного проезда по улице Трубачеева продлили

Проезд к авторынку по улице Трубачеева в Улан-Удэ открыт, сообщил минтранс республики.

На участке завершены работы по переустройству сетей водопровода длиной 72 метра под проезжей частью. Проложено 202 метра трубопровода на основном ходу моста, установлено 11 колодцев. Произведена сборка эстакады №2. Таким образом, участок, где работы были полностью завершены со стороны подъезда к авторынку, открыли.

Между тем, работы по переустройству инженерных сетей на улице Трубачеева продолжаются.

- Сейчас мы ведём работы по монтажу трубопровода теплосетей, устройству водопровода, ливневой и хозяйственно-бытовой канализации. К сожалению, объём работ увеличился из-за того, что мы продолжаем находить неучтённые сети. Бросить их мы не можем, на совещании с заказчиком было принято решение сделать все качественно, чтобы после устройства кругового движения, не возникало непредвиденных ситуаций, - рассказал руководитель проекта по строительству моста Александр Корычев.

По этой причине сроки закрытия сквозного проезда по улице Трубачеева продлили до 1 сентября.

- Это позволит качественно выполнить все работы. Найти собственников, действующие сети – отремонтировать, не функционирующие – демонтировать. Объём достаточный, однако перед подрядчиком стоит задача – открыть движение по улице Трубачеева к началу учебного сезона, к тому времени, когда поток машин в городе увеличится, - отметил замруководителя ГКУ «Бурятрегионавтодор» Юрий Воробьёв.

На участке работает бригада из 30 человек, спецтехника.
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