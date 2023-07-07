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В Улан-Удэ увеличивается количество автобусов на маршруте №2

В Улан-Удэ увеличивается количество автобусов на маршруте №2
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Произойдёт это с 10 июля

На маршруте №2 в Улан-Удэ планомерно увеличивают количество автобусов.

С 10 июля на маршрут №2 добавится ещё один городской автобус.

- Всего по маршруту №2 в рейс будут выходить шесть автобусов, а с учётом маршрута №2А – семь автобусов. Месяц назад выпуск на маршруте №2 составлял два автобуса. За этот период выход автобусов «Волгабас» и «ПАЗ» увеличился с двух до шести, а количество рейсов по маршруту - с 18 до 55. В понедельник количество рейсов увеличится до 64, - сообщили в МУП «Городские маршруты».

Маршрут №2А и один из автобусов по маршруту №2 курсируют как «дачные», на них действует льготный проездной для дачников-пенсионеров (стоимостью 450 рублей).

В целом по году, ежедневно в рейсы выходят 128 городских автобусов средней и большой вместимости.


автобус общественный транспорт

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