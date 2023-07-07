В этом году 263 медалиста
Сегодня в Улан-Удэ выпускникам школ вручили медали «За особые успехи в учении». В этом году в столице Бурятии 263 медалиста - это на 20 больше, чем в прошлом году.
22 человека сдали ЕГЭ на 100 баллов.
Церемония награждения прошла в ФСК. Выпускников поздравили глава Бурятии Алексей Цыденов, мэр Игорь Шутенков, а сами медалисты исполнили школьный вальс.
В Улан-Удэ выпускникам вручили медали «За особые успехи в учении»
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Сроки же закрытия сквозного проезда по улице Трубачеева продлили
Произойдёт это с 10 июля
В этом году 263 медалиста
Серебряная корона досталась красавице из Джидинского района. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж
Конструктив здания готов на 90%
Зверьки преодолевают каменные преграды ради «поцелуйчиков»
Режиссёр художественного фильма «Коралловые бусы» (0+): «О Бурятии должны узнать все»
Высказана версия странного поведения животного
Грант пойдёт на реализацию проекта «Кижинга#КРЕАТИВ»
Он состоится в Закамне
Дождей в бурятской столице не ожидается
Мероприятие состоится в эту субботу
Зрителям обещают живую музыку и открытый микрофон
Международное театральное мероприятие пройдёт в сентябре
Стартовал открытый конкурс на создание муралов