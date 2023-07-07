В Улан-Удэ выпускникам вручили медали «За особые успехи в учении»

В этом году 263 медалиста



Сегодня в Улан-Удэ выпускникам школ вручили медали «За особые успехи в учении». В этом году в столице Бурятии 263 медалиста - это на 20 больше, чем в прошлом году.



22 человека сдали ЕГЭ на 100 баллов.



Церемония награждения прошла в ФСК. Выпускников поздравили глава Бурятии Алексей Цыденов, мэр Игорь Шутенков, а сами медалисты исполнили школьный вальс.

