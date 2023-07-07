В Бурятии преображают здание юношеской библиотеки

Обновлённый фасад станет художественной работой «Рассвет»
В этом году республиканская детско-юношеская библиотека Бурятии отмечает юбилейную дату – 45 лет со дня открытия. К юбилею было приурочено текущее художественное оформление фасада здания библиотеки на пересечении улиц Дарханская – Ключевская.
- Идея художественного оформления фасада не случайна. Искусство становится ближе к человеку: в последнее время мы видим тенденции появления паблик-арта в спальных районах, парках и т.д. Паблик-арт — это современный вид искусства в общественном пространстве, который меняет городскую среду. Смыслы проекта художественного оформления фасада здания возникают в тесной взаимосвязи с городским ландшафтом и тем местом, для которого он создаётся. Они отражают идентичность места, придают индивидуальность и эмоциональность, и повышают привлекательность окружающего пространства. К работе над проектом мы пригласили талантливую бурятскую художницу Марию Намолову. Специально для библиотеки Мария придумала идею художественной росписи, - сообщили в пресс-службе РДЮБ.
Мария Намолова – художница, концептуальный маляр. С 2016 года профессионально занимается росписью стен. В прошлом году Мария прошла обучение в мастерской Владимира Абиха (паблик арт художник) курс «Город как медиум». Является стипендиатом государственной стипендии для молодых талантливых художников Бурятии.
- Концепция художественной работы «Рассвет» основана на теории Иттена Йоханнсона о цвете. Основная мысль заключается в том, что без света не существует цвета. Работа изображает рассвет, когда первые лучи солнца проникают сквозь темноту и начинают освещать мир вокруг нас. Цвета, используемые в работе, незримо родные, цвета Бурятии, отражают этот переход от темноты к свету, от монохрома к цвету. В работе есть отсылки к обложке книги Даширабдана Батожабая, а также к работе великой бурятской художницы Аллы Цыбиковой (капли на занавесе театра «Ульгэр»). Ритмика здания смягчается мягкими природными формами гор и озера. Национальный колорит также придаёт роспись на одной из колонн фасада – старомонгольская письменность «Номой сан» - «библиотека», - пояснили в библиотеке.
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