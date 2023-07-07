Бурятия отремонтировала водовод в ДНР

Общество, Фото: пресс-служба минстроя РБ

На работы было выделено более 150 млн рублей из бюджета Бурятии



Бурятия капитально отремонтировала водовод в Донецкой Народной Республике. Водовод «Кипучая Криница – Старобешево» – ключевой объект водоснабжения посёлка Старобешево Старобешевского района ДНР. На днях он введён в эксплуатацию.



Капитальный ремонт решил многолетнюю проблему посёлка. Если раньше холодная вода в посёлке Старобешево подавалась по расписанию и с длительными задержками, то сейчас водоснабжение в посёлке благодаря стараниям бурятских строителей стало бесперебойным.



На капитальный ремонт водовода было выделено 152,1 млн рублей из бюджета Бурятии. Ремонт водовода протяжённостью 10,2 км был поэтапным: в первом было отремонтировано 2,4 км, во втором – 7,8 км.



За капитальный ремонт взялись бурятские строители, которые произвели разработку грунта, смонтировали трубы, камеры, колодцы, вантузы, задвижки, дорожные плиты, гильзы, произвели обратную засыпку. До всех этих мероприятий водовод находился в плачевном состоянии.



– Когда наши рабочие резали трубы, находили просвет в 10-15 см, что естественно не обеспечивало нормальное прохождение холодной воды по ним. На всём протяжении водовода рабочие находили многочисленные порывы. Жители посёлка подолгу оставались без воды из-за частых порывов и из-за того, что сам объект находится в поле, куда не так-то легко добраться. В посёлке проживают около шести тысяч человек. Без мероприятий по капитальному ремонту водовод не мог функционировать нормально. Бурятские строители в полном объёме выполнили все работы, – рассказал замминистра строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса республики Дмитрий Кобунов.



– Этот объект капитально не ремонтировался несколько десятков лет – ещё с советских времён, – отмечает Роман Паша, заведующий сектором капитального строительства администрации Старобешевского района ДНР. – Республика Бурятия сделала большое дело! В нашем посёлке есть жилые дома, больница и поликлиника, две школы, два детсада, техникум, многофункциональный центр, налоговая, полиция, почтовое отделение – все люди и объекты нуждались в этом водоводе. Наконец, он работает и без сбоев.



В Старобешевском районе Донецкой Народной Республики министерство строительства и модернизации Республики Бурятия курирует строительно-монтажные работы восьми объектов, разработку проектной документации по 22 объектам и текущий ремонт дорог на семи участках района.

