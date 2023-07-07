В рамках мероприятия состоится субботник
В субботу, 8 июля, в Улан-Удэ приступят к установке арт-объекта, сделанного с использованием вторсырья. Его установят на набережной Селенги. К этому событию организаторы готовились два месяца.
Для размещения арт-объекта построят экоплощадку с местами для отдыха размером 4,5 м на 4,3 м. На ней будет размещена экоинформация о правилах поведения на природе. Напомним, что главная задумка – это обязательное использование вторсырья в строительстве объекта.
- Огромное спасибо всем участникам наших акций по сбору полиэтилена! Нам удалось собрать несколько тонн полиэтилена и тем самым мы не только защитили природу, но и сделаем наш город красивее. Из собранного полиэтилена местный переработчик Андрей Зайцев уже изготовил плитку для изготовления арт-объекта на Набережной, - сообщили в АНО «Событие».
Желающие могут принять участие в субботнике на набережной, а затем в установке арт-объекта. Мероприятие состоится в 10:00.
Возрастное ограничение: 0+.
В Улан-Удэ установят арт-объект из вторсырья
Общество, Фото:
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