В Улан-Удэ установят арт-объект из вторсырья

В рамках мероприятия состоится субботник



В субботу, 8 июля, в Улан-Удэ приступят к установке арт-объекта, сделанного с использованием вторсырья. Его установят на набережной Селенги. К этому событию организаторы готовились два месяца.



Для размещения арт-объекта построят экоплощадку с местами для отдыха размером 4,5 м на 4,3 м. На ней будет размещена экоинформация о правилах поведения на природе. Напомним, что главная задумка – это обязательное использование вторсырья в строительстве объекта.



- Огромное спасибо всем участникам наших акций по сбору полиэтилена! Нам удалось собрать несколько тонн полиэтилена и тем самым мы не только защитили природу, но и сделаем наш город красивее. Из собранного полиэтилена местный переработчик Андрей Зайцев уже изготовил плитку для изготовления арт-объекта на Набережной, - сообщили в АНО «Событие».



Желающие могут принять участие в субботнике на набережной, а затем в установке арт-объекта. Мероприятие состоится в 10:00.



Возрастное ограничение: 0+.

