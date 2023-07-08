В Туве временно ограничат движение через госграницу

Пропуск приостановят в связи с национальным праздником Монголии



C 11 по 13 июля в Туве будет ограничено движение на автомобильных пунктах пропуска через государственную границу «Цагаан-Толгой», «Шара-Суур» и «Хандагайты» (Боршоо). В связи с проведением мероприятий национального праздника Монголии «Наадам - 2023» на пунктах устанавливаются санитарные дни. Следует иметь в виду, что график работы разных пропускных пунктов отличается, отметили в агентстве по внешнеэкономическим связям Тувы.



11, 12 и 13 июля движение будет приостановлено на пограничных переходах «Цагаан-Толгой» и «Шара-Суур». Пункт «Хандагайты» (Боршоо) не будет работать 11 и 12 июля. В остальные дни пропуск транспортных средств через государственную границу будет осуществляться в обычном режиме.



- Гражданам, планирующим в ближайшее время поездки на территорию сопредельного государства, рекомендуется скорректировать свои планы с учётом информации о предстоящих ограничениях, - сообщает официальный портал Республики Тыва.

