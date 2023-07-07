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В Бурятии собираются провести учения по ликвидации чумы свиней

В Бурятии собираются провести учения по ликвидации чумы свиней
Общество,  Фото:pixabay.com
Мероприятие пройдёт на межрегиональном уровне

В Бурятии планируются провести масштабные учения по ликвидации чумы свиней.

- Африканская чума свиней – это опасная вирусная болезнь, летальность, при которой, составляет сто процентов. Для человека вирус не представляет опасности, тем не менее, несёт огромный экономический урон для животноводческих хозяйств. При вспышке болезни умерщвлению подлежит все поголовье в очаге и радиусе 20 километров от него. Особенно страшно, когда болезнь вспыхивает на свиноводческих предприятиях, где количество животных достигает сотни тысяч. Таких крупных предприятия в Бурятии два, - сообщает пресс-служба управления ветеринарии РБ.

Согласно подсчётам ущерб республики в случае вспышки АЧС на одном из свинокомплексов составит 2,2 млрд рублей. Сюда включены потери валовой продукции, свиного поголовья и поступления налогов в бюджет Бурятии.

По словам специалистов, вакцины против АЧС нет, единственный способ защититься, это профилактика заболевания. Именно поэтому в Заиграевском районе проведут учения по борьбе с этой болезнью. Здесь располагается крупнейшее свиноводческое предприятие в Бурятии.

Учения пройдут на межрегиональном уровне. К участию в качестве экспертов приглашены специалисты «Центра ветеринарии», руководители ветеринарных служб Дальневосточного федерального округа из восьми регионов и руководители ответственных ведомств, такие как МВД по РБ, МЧС по РБ, Россельхознадзора, Роспотребнадзора, министерства здравоохранения РБ, администрации Заиграевского района и другие.

Согласно легенде, вирус проникнет на территорию свинокомплекса с водителем фуры, который накануне охотился на кабана.

В учениях будет задействовано больше сотни человек и более 40 единиц техники в т.ч. дезинфекционные машины, передвижная лаборатория РСХН, передвижная пароформалиновая камера, пожарные машины МЧС, патрульные машины ДПС, машины скорой медицинской помощи, грузовые автомобили, экскаватор и трупосжигательная машина.

Бурятия ветеринарная служба учения чума свиноводство свиньи эпизоотия

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