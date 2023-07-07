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В Бурятии разыграют кубок России по стрельбе из лука

В Бурятии разыграют кубок России по стрельбе из лука
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Соревнования пройдут с 11 по 15 июля

Сразу после главного национального старта – чемпионата России по стрельбе из лука, который проходит в Агинском Бурятском округе, около 300 спортсменов из самых разных уголков страны примут участие в кубке России. В течение четырёх соревновательных дней на центральном стадионе Бурятии определятся сильнейшие в личном и командном первенствах в дисциплинах «классический лук» и «блочный лук».

- Два года назад здесь проходил чемпионат страны, сегодня мы готовы принимать кубок России, - отметил министр спорта и молодёжной политики РБ Иван Козырев.

Программа соревнований

11 июля
- официальная пристрелка;
- техническая комиссия.

12 июля
- «классический лук» - 90м, 70м, 50м, 30м, (144 выстрелов) + 70м;
- «блочный лук» - 90м, 70м, 50м, 30м, (144 выстрелов) + 70м.

13 июля
- «классический лук» -70м,60м,50м.30м (144 выстрелов) + 70м финал;
- «блочный лук» -70м,60м,50м.30м (144 выстрелов) + 70м финал.

14 июля
- «классический лук» - командные соревнования – смешанные (квалификация + финал 70м).

15 июля
- «блочный лук» - командные соревнования – смешанные (квалификация + финал 50м).

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Кубок России стрельба из лука спорт Бурятия

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