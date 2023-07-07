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В районе Бурятии снимают фильм, поддержанный главой республики

В районе Бурятии снимают фильм, поддержанный главой республики
Общество,  Фото:пресс-служба правительства РБ
Режиссёр художественного фильма «Коралловые бусы» (0+): «О Бурятии должны узнать все»

В Бурятии проходят съёмки полнометражного художественного фильма-сказки «Коралловые бусы» (возрастное ограничение: 0+). Этот грантовый проект министерства культуры Российской Федерации, создан по мотивам бурятских сказок.

В основе сценария – бурятские легенды, сказки, отрывки из эпоса «Гэсэр» (12+), книги «Бэлигэй толи – Зерцало мудрости» (16+) и других литературных произведений. Фильм, транслируя бурятское этнокультурное и национальное своеобразие, содержит универсальные межкультурные концепты и общечеловеческие традиционные ценности – будет интересен и понятен зрителям во всех уголках нашей страны, уверены авторы.

- В 2020 году я впервые приехала в Бурятию снимать документальный фильм «Дети Бурятии – республика глазами детей» (0+). Мы ездили по всем уголкам Бурятии, видели удивительные места. И Бурятия так и не отпустила. Я влюбилась в эту атмосферу, людей, природу, культуру. И тогда я уже решила – надо сюда вернуться. О Бурятии должны узнать все! - рассказала режиссёр фильма Татьяна Мирошник.

Уже тогда началась работа над новым проектом. Поэтесса из Бурятии Евгения Фархутдинова помогла написать сценарий. И грант получил поддержку Минкульта России и главы Бурятии.

Первая киноэкспедиция состоялась уже в ноябре прошлого года. Были определены места для съёмок, проведён кастинг.

- Очень интересен процесс, так как мы работаем с очень яркими актёрами. Бурятские актёры удивительны люди: доброжелательные, сами помогают, подсказывают, советуют, что-то придумывают – у нас искрится творческая атмосфера, - делится впечатлениями Татьяна Мирошник.

Основное место для съёмок – красивейшее пространство в Иволгинском районе, где протекает река Селенга, есть леса, горы, каменные постройки и степные поля. Именно здесь построен бурятский улус, который позволит исторически достоверно погрузить зрителя в жизнь бурятских кочевников прошлых веков.

Специально сшиты бурятские костюмы и национальная обувь, украшения воссозданы по старинным фотографиям и рисункам, кроме того, используются предметы быта, одежда и украшения из частных коллекций, костюмы Государственного Бурятского академического театра драмы им. Хоца Намсараева и монгольской кинокомпании «Хүртэл».

- Для Бурятии – это большой проект. Во-первых, это большой вклад в развитие нашей литературы. По мотивам шести сказок написан сценарий. И впервые за долгое время такой большой кинопроект воплощается у нас. Мне приятно в этом участвовать, - поделился народный артист Республики Бурятия Баста Цыденов.

В составе съёмочной группы – специалисты из Москвы и Бурятии. Главные и второстепенные роли в фильме исполняют как профессиональные артисты, певцы, так и яркие народные таланты.


Бурятия глава РБ фильм съёмка

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