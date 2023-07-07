В райцентре Бурятии чествовали супружескую пару

Общество, Фото: пресс-служба минсоцзащиты РБ

Чета Борисовых отметила в Хоринске «рубиновую свадьбу»



В Хоринском районе Бурятии, в центральной библиотеке в рамках празднования Дня семьи, любви и верности чествовали семью Борисовых: Александра Леонидовича и Татьяну Николаевну, которые прожили в совместном браке 40 лет.



- Александр Леонидович родился в с. Удинск. В 1978 окончил среднюю школу. Сразу после школы небольшой период времени работал начальником военно-учётного стола, затем учился в Хоринском СПТУ-37 на шофёра. По окончании в 1979 г. был призван в ряды Советской армии. В 1981 году демобилизовался. Работал шофёром в совхозе «Удинский», проработал до 2002 года, после реформирования совхоза работал мастером котельных. Является депутатом поселения четыре созыва. В настоящее время ухаживает за личным подсобным хозяйством, - рассказали в отделе социальной защиты населения по Хоринскому району.



Его супруга Татьяна Николаевна – уроженка с. Тэгда. Отец Николай Кириллович Лебедев – мастер лесозаготовок. Мама Елена Гавриловна Лебедева – учитель начальных классов. В 1976 г. родители переехали в с. Удинск, где в 1979 г. она и закончила школу. В 1980 году поступила в БСХИ на бухгалтерское отделение.



- После института я вышла замуж за Сашу, устроилась в тот же совхоз, где работал он, бухгалтером, потом перешла в Удинскую администрацию. По семейным обстоятельствам в 1989 году вынуждена была уволиться. Затем начала работать в почтовом отделении связи с. Удинск продавцом, в дальнейшем начальником отделения связи. Сейчас на заслуженном отдыхе. Пишу стихи, рисую картины, - рассказывает Татьяна Николаевна. - Вместе с мужем мы воспитали двух дочерей и сына, они подарили нам семерых внуков. Дети и внуки проживают в г. Улан-Удэ.



Как сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения РБ, на церемонии вручения Татьяна Николаевна прочитала авторские стихи, которые до глубины души затронули сердца присутствующих.



- Добрые слова в адрес супружеской пары адресовала декан факультета университета третьего возраста «Мир без границ» Галина Цыреторова, она предложила Татьяне Николаевне пополнить авторскими стихами странички электронной книги, где собраны творчество наших ветеранов района, - сообщили в местном отделе соцзащиты.

