Высказана версия странного поведения животного
Как сообщал «Байкал-Daily», в селе Турунтаево Прибайкалького района Бурятии на улице Ленина местные жители заметили лежащего быка. Он не шевелился, и сельчане решили, что животное сдохло. Через группу «Прибайкалье-инфо. 24/7» искали владельца скотины.
Во второй половине четверга, 6 июля, в этой же группе сообщили, что бычок ушёл сам. Как выяснилось, он всё же был жив.
- Вероятная причина странного поведения животного – отравление, - уточнили в группе.
В Бурятии «мёртвый» бычок сам ушёл с улицы
Общество, Фото:
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