«Не у всех есть возможность заплатить 2200 рублей», - отмечают сельчане
Владельцы кошек в Селенгинском районе Бурятии возмущены тем, что подорожали операции по стерилизации питомцев. В этом году процедура стоит 2200 рублей. По словам сельчан, цены выросла более чем на 500 рублей.
- В связи с чем на стерилизацию кошки так поднялась цена? В прошлом году было 1500 или 1700 рублей, или на кошку литры наркоза уходят? Значит, за счёт кошек и мелких собак идёт бесплатная стерилизация собак, которые в холке 25 см. Не у всех есть возможность заплатить 2200 рублей, - возмущаются подписчики группы «Селенга-инфо.24/7».
В Селенгинском филиале ветеринарии пояснили, что рост цен обусловлен повышением цен на расходные материалы.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии расширили зону проведения бесплатной стерилизации крупных домашних собак. В список добавили Кяхтинский, Закаменский, Кабанский, Селенгинский, Северо-Байкальский и Муйский районы. Акция продлится до конца 2023 года.
Жителей Бурятии возмутила подорожавшая стерилизация кошек
Общество, Фото:
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