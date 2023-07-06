В Улан-Удэ дома в Новом Зелёном для переселенцев принимают первых жильцов







В двух сданных домах на улице Изумрудной расположены 132 квартиры площадью 3,8 тыс. кв. метра.



- Жилые объекты возводились на средства федерального, республиканского и муниципального бюджетов. Жильцам переданы ключи от квартир и уже оформлены договоры социального найма жилья. В квартирах с чистовой отделкой имеются все необходимые условия – электричество, горячая, холодная вода, отопление. В конце июля по результатам конкурса определится управляющая организация, которая будет обслуживать эти дома, – рассказал замминистра строительства Бурятии Дмитрий Кобунов.







