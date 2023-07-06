В Улан-Удэ дома в Новом Зелёном для переселенцев принимают первых жильцов

Первые жильцы переезжают из аварийного жилья в новые дома в посёлке Новый Зелёный в Улан-Удэ. Там уже готовы два многоквартирных дома по программе расселения аварийного фонда. Осталось достроить ещё два.
- В жилом комплексе в микрорайоне Новый Зелёный два из четырех домов – №№ 20Б и 20Б/1 улицы Изумрудная – уже введены в эксплуатацию. Дома поставлены на кадастровый учёт, а квартиры оформлены в муниципальную собственность города. В новые дома заселены граждане, которые ранее проживали в аварийном муниципальном жилищном фонде, - сообщили в минстрое Бурятии.
В двух сданных домах на улице Изумрудной расположены 132 квартиры площадью 3,8 тыс. кв. метра.
- Жилые объекты возводились на средства федерального, республиканского и муниципального бюджетов. Жильцам переданы ключи от квартир и уже оформлены договоры социального найма жилья. В квартирах с чистовой отделкой имеются все необходимые условия – электричество, горячая, холодная вода, отопление. В конце июля по результатам конкурса определится управляющая организация, которая будет обслуживать эти дома, – рассказал замминистра строительства Бурятии Дмитрий Кобунов.
Остальные два дома достраивают. Ввести их в эксплуатацию планируется в конце августа-начале сентября этого года после проверки Госстройжилнадзора Бурятии. В этих домах будет 111 квартир площадью 4,7 тыс. кв. метров, куда потом продолжат заселять остальных жителей из аварийного жилья.
Как сообщал ранее глава Бурятии Алексей Цыденов, 4,1 тысяч человек переселено в республике с начала программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда, стартовавшей в 2019 году.