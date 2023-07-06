Известные керамисты обучают мастеров основам гончарного дела
В Улан-Удэ открылся симпозиум гончаров «Шабар-АРТ». Известные керамисты обучат мастеров со всей республики основам гончарного дела, а результатом совместной работы станет инсталляция «Мировое древо».
Министр культуры Бурятии Соелма Дагаева подчеркнула, что цель этого проекта - возрождение гончарной традиции и трансформации гончарного дела из ремесла в искусство.
Участники симпозиума приняли участие в работе круглого стола по актуальным проблемам изучения, возрождения и актуализации технологий гончарного производства, сообщили в Республиканском центре народного творчества.
С 6 по 8 июля для участников пройдут лекционные и практические занятия по основам гончарного мастерства в селе Оймур Кабанского района.
На художественных мастер-классах участники симпозиума создадут глиняные колокольчики, которые станут основной частью инсталляции «Мировое древо».
А 9 июля на Центральном стадионе Бурятии во время празднования Сурхарбана (6+) для зрителей будет подготовлена выставка народных художественных промыслов, концертные выступления творческих коллективов, презентация инсталляции «Мировое древо» и творческие мастер-классы по лепке из глины.
Возрастное ограничение 6+
В Улан-Удэ стартовал симпозиум гончаров «Шабар-АРТ»
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
«Не у всех есть возможность заплатить 2200 рублей», - отмечают сельчане
Там готовы два дома по программе расселения аварийного фонда
Известные керамисты обучают мастеров основам гончарного дела
На них нельзя ставить никакие предметы
Об этом сообщили в Еравнинском районе
Вандалы там любят проверять свою силу на светильниках и скамейках
В колонии работает цех изготовления мебели из ЛДСП
Коммунальщики отсыпают промоины и грейдируют дороги
В республику вернётся 33-градусная жара
Там в 2015 году произошёл сильный пожар
Об этом предупредила Госавтоинспекция
Свои идеи можно прислать до 15 августа
Выставка называется «Богатство творческой души»
В качестве спецприза она получила возможность дебютировать на сцене Московского академического музыкального театра
Культурную ценность спрятал гражданин соседней страны