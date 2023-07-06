В Улан-Удэ стартовал симпозиум гончаров «Шабар-АРТ»

Известные керамисты обучают мастеров основам гончарного дела



В Улан-Удэ открылся симпозиум гончаров «Шабар-АРТ». Известные керамисты обучат мастеров со всей республики основам гончарного дела, а результатом совместной работы станет инсталляция «Мировое древо».



Министр культуры Бурятии Соелма Дагаева подчеркнула, что цель этого проекта - возрождение гончарной традиции и трансформации гончарного дела из ремесла в искусство.



Участники симпозиума приняли участие в работе круглого стола по актуальным проблемам изучения, возрождения и актуализации технологий гончарного производства, сообщили в Республиканском центре народного творчества.



С 6 по 8 июля для участников пройдут лекционные и практические занятия по основам гончарного мастерства в селе Оймур Кабанского района.



На художественных мастер-классах участники симпозиума создадут глиняные колокольчики, которые станут основной частью инсталляции «Мировое древо».



А 9 июля на Центральном стадионе Бурятии во время празднования Сурхарбана (6+) для зрителей будет подготовлена выставка народных художественных промыслов, концертные выступления творческих коллективов, презентация инсталляции «Мировое древо» и творческие мастер-классы по лепке из глины.





Возрастное ограничение 6+



