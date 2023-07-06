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В Улан-Удэ стартовал симпозиум гончаров «Шабар-АРТ»

В Улан-Удэ стартовал симпозиум гончаров «Шабар-АРТ»
Общество,  Фото:РЦНТ
Известные керамисты обучают мастеров основам гончарного дела

В Улан-Удэ открылся симпозиум гончаров «Шабар-АРТ». Известные керамисты обучат мастеров со всей республики основам гончарного дела, а результатом совместной работы станет инсталляция «Мировое древо».

Министр культуры Бурятии Соелма Дагаева подчеркнула, что цель этого проекта - возрождение гончарной традиции и трансформации гончарного дела из ремесла в искусство.

Участники симпозиума приняли участие в работе круглого стола по актуальным проблемам изучения, возрождения и актуализации технологий гончарного производства, сообщили в Республиканском центре народного творчества.

С 6 по 8 июля для участников пройдут лекционные и практические занятия по основам гончарного мастерства в селе Оймур Кабанского района.

На художественных мастер-классах участники симпозиума создадут глиняные колокольчики, которые станут основной частью инсталляции «Мировое древо».

А 9 июля на Центральном стадионе Бурятии во время празднования Сурхарбана (6+) для зрителей будет подготовлена выставка народных художественных промыслов, концертные выступления творческих коллективов, презентация инсталляции «Мировое древо» и творческие мастер-классы по лепке из глины.


Возрастное ограничение 6+

гончарное дело

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