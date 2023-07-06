На них нельзя ставить никакие предметы
В Бурятии ламы Янгажинского дацана рассказали, как правильно обращаться с буддийскими книгами. Их нельзя класть не только на пол, но и на стулья.
- Ко всем книгам, содержащим Учение Будды, на каком бы языке они ни были написаны, надо относиться с уважением. Не следует класть их на пол или на стул, ставить на них какие-либо предметы — даже изображения Будды. Нельзя слюнявить пальцы, переворачивая страницы, - пояснили ламы.
Хранить такие полагается на алтаре или другом почётном, чистом и предпочтительно высоком месте.
Старые или ненужные книги, содержащие учение Будды, недопустимо выбрасывать.
- Если возникла такая необходимость, лучше сожгите их — предание огню считается чистым и уважительным способом избавиться от пришедшего в негодность текста, - отметили в дацане.
Священнослужители подчеркнули, что подобным же образом рекомендуется почитать священные книги других религий.
В Бурятии ламы объяснили, как обращаться с буддийскими книгами
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