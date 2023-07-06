В Бурятии ламы объяснили, как обращаться с буддийскими книгами

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

На них нельзя ставить никакие предметы



В Бурятии ламы Янгажинского дацана рассказали, как правильно обращаться с буддийскими книгами. Их нельзя класть не только на пол, но и на стулья.



- Ко всем книгам, содержащим Учение Будды, на каком бы языке они ни были написаны, надо относиться с уважением. Не следует класть их на пол или на стул, ставить на них какие-либо предметы — даже изображения Будды. Нельзя слюнявить пальцы, переворачивая страницы, - пояснили ламы.



Хранить такие полагается на алтаре или другом почётном, чистом и предпочтительно высоком месте.



Старые или ненужные книги, содержащие учение Будды, недопустимо выбрасывать.



- Если возникла такая необходимость, лучше сожгите их — предание огню считается чистым и уважительным способом избавиться от пришедшего в негодность текста, - отметили в дацане.



Священнослужители подчеркнули, что подобным же образом рекомендуется почитать священные книги других религий.



