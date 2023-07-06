Об этом сообщили в Еравнинском районе
Власти Еравнинского района Бурятии отчитались о ходе работ по благоустройству дворов.
- На сегодняшний день в трёх сельских поселениях нашего района ведутся работы по благоустройству детских площадок. В посёлке Целинный и в военной части села Телемба строительство идёт к завершению, оборудованы детская зона для детей до 3 лет, детская зона до 14 лет, спортивная зона и зона тихого отдыха, ограждение. В селе Тулдун идёт установка ограждения, - говорится в сообщении районной администрации.
Как сообщал «Байкал-Daily», в целом по Бурятии в 2023 году планируется обустроить 84 общественные площадки в рамках проекта «1000 дворов». На эти цели республике выделено 425 млн рублей.
В Бурятии строят детскую площадку в военной части
Общество, Фото:
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