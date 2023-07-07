Он состоится в Закамне
15 июля в Закаменском районе Бурятии пройдёт республиканский турнир по разбиванию хребтовой кости «Һэер шаалган - 2023». Соревнования будут посвящены памяти многократного чемпиона межрегиональных и республиканских турниров по разбиванию хребтовой кости, чемпиона «Алтан Бус» (Монголия) Амарсаны Бадмаева.
Спортивное мероприятие проведут в селе Бортой. Начало соревнований запланировано в 9:00. Торжественное открытие состоится в 12:00.
Заявки принимаются до 14 июля на электронную почту: [email protected], сообщает паблик «Молодёжь Закамны».
Возрастное ограничение: 0+.
В Бурятии проведут турнир по разбиванию хребтовой кости
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