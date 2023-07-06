Улан-удэнский сквер взяли под видеонаблюдение













В улан-удэнском сквере «Зодчий» установили камеры видеонаблюдения, сообщили в МБУ «Горсвет».В обзор видеокамер попадает вся территория сквера – площадки для отдыха, пешеходные дорожки и пр. Всего в сквере установлено три видеокамеры и щит управления.- Теперь те жители, которые любят проверять свою силу на светильниках и скамейках или демонстрировать сомнительные таланты в росписи уличного оборудования маркерами и красками, будут неприятно удивлены визитом полицейских на место происшествия и предъявлением исков за порчу имущества, - рассказала начальник подразделения по эксплуатации сетей наружного освещения МБУ «Горсвет» Арюна Абашеева.В ближайшее время количество камер в сквере будет увеличено.