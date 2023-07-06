Улан-удэнский сквер взяли под видеонаблюдение

Вандалы там любят проверять свою силу на светильниках и скамейках
В улан-удэнском сквере «Зодчий» установили камеры видеонаблюдения, сообщили в МБУ «Горсвет».
В обзор видеокамер попадает вся территория сквера – площадки для отдыха, пешеходные дорожки и пр. Всего в сквере установлено три видеокамеры и щит управления.
- Теперь те жители, которые любят проверять свою силу на светильниках и скамейках или демонстрировать сомнительные таланты в росписи уличного оборудования маркерами и красками, будут неприятно удивлены визитом полицейских на место происшествия и предъявлением исков за порчу имущества, - рассказала начальник подразделения по эксплуатации сетей наружного освещения МБУ «Горсвет» Арюна Абашеева.
В ближайшее время количество камер в сквере будет увеличено.
Вандалы там любят проверять свою силу на светильниках и скамейках
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