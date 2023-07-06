06 июля

05 июля

Популярное

В Ангарске заключённые делают мебель для детсада

В Ангарске заключённые делают мебель для детсада
Общество,  Фото:ГУФСИН по Иркутской области
В колонии работает цех изготовления мебели из ЛДСП

Осуждённые исправительной колонии № 2 в Ангарске изготовили мебель для детского сада в городе Черемхово.

- Осужденные изготовили для дошкольного учреждения кровати, шкафы, столы и стулья разной высоты, вешалки, кабинки, мягкие диванчики и кресла, уголки для сюжетно-ролевых игр. При выполнении заказа особое внимание было уделено требованиям безопасности для детской мебели, её прочности и удобству использования. Все изделия прошли процедуру обязательной сертификации, - сообщили в пресс-службе ГУФСИН по Иркутской области.



Цех изготовления мебели из ЛДСП в колонии был запущен в прошлом году. Он уже выполнил несколько крупных заказов для государственных учреждений и общественных организаций.

Также цех изготавливает бункеры для твёрдых бытовых отходов, ящики под краску, хлебные лотки, наличники, плинтуса и вагонки.

Сейчас в цехе трудоустроены восемь осуждённых, прошедших обучение в профессиональном образовательном учреждении при колонии.

- Мы планируем наращивать объёмы производства цеха, чтобы трудоустроить большее количество осуждённых, имеющих исковые обязательства перед потерпевшими. Сейчас мы ведём переговоры об изготовлении детской мебели ещё с несколькими дошкольными учреждениями, - рассказал заместитель начальника колонии Евгений Стрижаков.




осужденные колония

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Улан-удэнский сквер взяли под видеонаблюдение
Улан-удэнский сквер взяли под видеонаблюдение
Общество, 06.07.2023
Вандалы там любят проверять свою силу на светильниках и скамейках

В Ангарске заключённые делают мебель для детсада
В Ангарске заключённые делают мебель для детсада
Общество, 06.07.2023
В колонии работает цех изготовления мебели из ЛДСП
Улан-Удэ приводят в порядок после дождей
Улан-Удэ приводят в порядок после дождей
Общество, 06.07.2023
Коммунальщики отсыпают промоины и грейдируют дороги
В Бурятии на днях прекратятся проливные дожди
В Бурятии на днях прекратятся проливные дожди
Общество, 06.07.2023
В республику вернётся 33-градусная жара
Лесопатологи Бурятии обследуют Байкальское лесничество
Лесопатологи Бурятии обследуют Байкальское лесничество
Общество, 06.07.2023
Там в 2015 году произошёл сильный пожар
В Улан-Удэ появилась ещё одна дорожная камера
В Улан-Удэ появилась ещё одна дорожная камера
Общество, 06.07.2023
Об этом предупредила Госавтоинспекция
В Улан-Удэ откроется выставка работ Ивана Цыбденова
В Улан-Удэ откроется выставка работ Ивана Цыбденова
Общество, 06.07.2023
Выставка называется «Богатство творческой души»
Жаргал Цырендагбаева стала лауреатом международного конкурса вокалистов
Жаргал Цырендагбаева стала лауреатом международного конкурса вокалистов
Общество, 06.07.2023
В качестве спецприза она получила возможность дебютировать на сцене Московского академического музыкального театра
Из Бурятии в Монголию пытались незаконно вывезти старинные литографии
Из Бурятии в Монголию пытались незаконно вывезти старинные литографии
Общество, 06.07.2023
Культурную ценность спрятал гражданин соседней страны
В пригороде Улан-Удэ ликвидировали две большие свалки
В пригороде Улан-Удэ ликвидировали две большие свалки
Общество, 06.07.2023
Одна находилась в Поселье, вторая – в Суже
В Бурятии ищут владельца мёртвой коровы
В Бурятии ищут владельца мёртвой коровы
Общество, 06.07.2023
Туша лежит на улице Ленина
В ходе СВО погиб пчеловод из Бурятии
В ходе СВО погиб пчеловод из Бурятии
Общество, 06.07.2023
С Алексеем Казанцевым простятся в Бичурском районе
В Бурятии музыканты разыграют «Кубок Байкала»
В Бурятии музыканты разыграют «Кубок Байкала»
Общество, 06.07.2023
В столице республике состоится международный конкурс исполнителей на народных инструментах

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^