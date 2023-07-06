В Ангарске заключённые делают мебель для детсада

















Осуждённые исправительной колонии № 2 в Ангарске изготовили мебель для детского сада в городе Черемхово.- Осужденные изготовили для дошкольного учреждения кровати, шкафы, столы и стулья разной высоты, вешалки, кабинки, мягкие диванчики и кресла, уголки для сюжетно-ролевых игр. При выполнении заказа особое внимание было уделено требованиям безопасности для детской мебели, её прочности и удобству использования. Все изделия прошли процедуру обязательной сертификации, - сообщили в пресс-службе ГУФСИН по Иркутской области.Цех изготовления мебели из ЛДСП в колонии был запущен в прошлом году. Он уже выполнил несколько крупных заказов для государственных учреждений и общественных организаций.Также цех изготавливает бункеры для твёрдых бытовых отходов, ящики под краску, хлебные лотки, наличники, плинтуса и вагонки.Сейчас в цехе трудоустроены восемь осуждённых, прошедших обучение в профессиональном образовательном учреждении при колонии.- Мы планируем наращивать объёмы производства цеха, чтобы трудоустроить большее количество осуждённых, имеющих исковые обязательства перед потерпевшими. Сейчас мы ведём переговоры об изготовлении детской мебели ещё с несколькими дошкольными учреждениями, - рассказал заместитель начальника колонии Евгений Стрижаков.