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В Иркутской области снова наполнилось Сухое озеро

В Иркутской области снова наполнилось Сухое озеро
Общество,  Фото:отдел экопросвещения ФГБУ «Заповедное Прибайкалье»
Воду здесь можно увидеть не каждый год

Сухое озеро в Иркутской области снова наполнилось. Водоём вблизи посёлка Большое Голоустное в Прибайкальском национальном парке опять привлекает туристов.

Увидеть водную гладь в этом распадке можно не каждый год: это происходит с определённой периодичностью. Кто-то связывает наполнение водой с колебаниями уровня грунтовых вод, кто-то – с влиянием високосного календаря, а кто-то – с воздействием неведомых мистических сил…

Специалисты ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» проанализировали данные за всё время существования Прибайкальского национального парка. В первый год (1986) озеро успело набрать порядка 2000 кубометров воды, затем последовал перерыв до 1991 года, когда воды стало в 4 раза больше.

Чаще всего Сухое переставало быть сухим в середине 90-х: наполнялось ежегодно в 1994, 1995, 1996 годах. Самым многоводным для озера стал июнь 1999-го, когда объёмы влаги, согласно расчётам, составили 15584 кубометра. Неоднократное наполнение в течение сезона тоже было.

- Цифры – цифрами, а личных впечатлений никто не отменял. Поэтому тысячи туристов ежегодно стремятся к этой каменной чаше, чтобы взглянуть на загадочный водоём и туманы над ним. А если повезёт – то увидеть игру солнечных бликов на дне, усеянном цветами, - сообщает ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».

Иркутская область озеро национальный парк

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