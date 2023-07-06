Улицы Улан-Удэ приводят в порядок после дождей. В городе убирают наносы грунта с проезжей части, ликвидирует промоины на улицах, грейдируют дороги, очищают ливневые канализации и другое, сообщили в комбинате по благоустройству.
Накануне сотрудники убирали наносы грунта с проезжей части на улицах Дзержинского, Амагаева, Н. Петрова, Майской, Ленина, Советской, Куйбышева, Смолина, Дорожной, Кундо, Керамической. Сегодня работы ведутся на улицах Дальневосточной, Кузнецкой, Свободы. Также грунт убирают с остановок в микрорайонах Солнечный и Зеленхоз. Повторная уборка пройдёт по центральным дорогам.
Также коммунальщики ликвидировали промоины путём отсыпки на улицах Кутузова, Дзержинского, Лысогорской. Сегодня устранят провал на улице Балтахинова вблизи надземного пешехода.
Помимо этого, ведётся грейдирование грунтовых дорог, которые размыло дождевыми потоками. Это участки на улицах Трубачеева, Третьякова, Зеленоградской и в микрорайоне Светлый по маршруту следования автобусов №27.
Также мобильные бригады продолжают прочищать ливневые канализации от песка и мусора. Сегодня специалисты работают на улицах Боевой и Балтахинова.
- Во всех районах города улицы круглосуточно очищают уборщики территорий, подметально-уборочные машины и трактора-щётки, - подчеркнули в комбинате.