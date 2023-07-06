





Помимо этого, ведётся грейдирование грунтовых дорог, которые размыло дождевыми потоками. Это участки на улицах Трубачеева, Третьякова, Зеленоградской и в микрорайоне Светлый по маршруту следования автобусов №27.



Также мобильные бригады продолжают прочищать ливневые канализации от песка и мусора. Сегодня специалисты работают на улицах Боевой и Балтахинова.



- Во всех районах города улицы круглосуточно очищают уборщики территорий, подметально-уборочные машины и трактора-щётки, - подчеркнули в комбинате.





Улицы Улан-Удэ приводят в порядок после дождей. В городе убирают наносы грунта с проезжей части, ликвидирует промоины на улицах, грейдируют дороги, очищают ливневые канализации и другое, сообщили в комбинате по благоустройству.Накануне сотрудники убирали наносы грунта с проезжей части на улицах Дзержинского, Амагаева, Н. Петрова, Майской, Ленина, Советской, Куйбышева, Смолина, Дорожной, Кундо, Керамической. Сегодня работы ведутся на улицах Дальневосточной, Кузнецкой, Свободы. Также грунт убирают с остановок в микрорайонах Солнечный и Зеленхоз. Повторная уборка пройдёт по центральным дорогам.Также коммунальщики ликвидировали промоины путём отсыпки на улицах Кутузова, Дзержинского, Лысогорской. Сегодня устранят провал на улице Балтахинова вблизи надземного пешехода.