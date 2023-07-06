В Бурятии на днях прекратятся проливные дожди

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

В республику вернётся 33-градусная жара



В Бурятию постепенно вернётся летняя жара. По прогнозу синоптиков, в ближайшие дни обильные дожди прекратятся и станут кратковременными. При этом воздух прогреется до +33.



По данным Бурятского гидрометцентра, в пятницу, 7 июля по республике переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы, ночью по южным районам местами ливни. Утром при прояснении туманы. Ветер северо-западный 4-9, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью +13,+18, местами +7,+12, днём +24,+29, местами +18,+23, по северной половине до +32.



В субботу, 8 июля, ночью преимущественно без осадков, днём местами кратковременные дожди, грозы. Утром местами туманы. Ветер западный 4-9, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью +14,+19, местами +7,+12, днём +28,+33, местами +18,+23.



В воскресенье, 9 июля, местами кратковременные дожди, грозы. Утром местами туманы. Ветер восточный 4-9, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью +15,+20, местами +9,+14, днём +28,+33, местами +18,+23.

