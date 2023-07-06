Лесопатологи Бурятии обследуют Байкальское лесничество





Сотрудники Центра защиты леса Бурятии обследуют Байкальское лесничество. Им предстоит установить санитарное и лесопатологическое состояние насаждений, а также заложить площадки учёта естественного возобновления лесов на Байкальской природной территории.Это уже третья, заключительная командировка лесопатологов в Байкальское лесничество. Несмотря на пасмурную погоду, сырость и слякоть от прошедшего дождя, размывшие просёлочные дороги и тропы, лесопатологи приступили к работам, рассказали в Центре защиты леса.В Байкальском лесничестве, где произрастает смешанный лес, в 2015 году произошёл пожар, в результате которого было уничтожено много деревьев. Лесопатологи отметили, что сейчас лесовозобновление идёт хорошо, наблюдается много здорового и высокого подроста.После натурных обследований лесопатологи приступают к обработке данных, занося полевые записи в электронные таблицы. Вся необходимая техника у специалистов с собой.Собранные данные позволят получить актуальную информацию о здоровье лесов в этой части Байкальской природной территории.