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Лесопатологи Бурятии обследуют Байкальское лесничество

Лесопатологи Бурятии обследуют Байкальское лесничество
Общество,  Фото:Центр защиты леса Бурятии
Там в 2015 году произошёл сильный пожар

Сотрудники Центра защиты леса Бурятии обследуют Байкальское лесничество. Им предстоит установить санитарное и лесопатологическое состояние насаждений, а также заложить площадки учёта естественного возобновления лесов на Байкальской природной территории.

Это уже третья, заключительная командировка лесопатологов в Байкальское лесничество. Несмотря на пасмурную погоду, сырость и слякоть от прошедшего дождя, размывшие просёлочные дороги и тропы, лесопатологи приступили к работам, рассказали в Центре защиты леса.


В Байкальском лесничестве, где произрастает смешанный лес, в 2015 году произошёл пожар, в результате которого было уничтожено много деревьев. Лесопатологи отметили, что сейчас лесовозобновление идёт хорошо, наблюдается много здорового и высокого подроста.

После натурных обследований лесопатологи приступают к обработке данных, занося полевые записи в электронные таблицы. Вся необходимая техника у специалистов с собой.

Собранные данные позволят получить актуальную информацию о здоровье лесов в этой части Байкальской природной территории.

Лес

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