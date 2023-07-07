В Улан-Удэ сегодня жара до +28 градусов

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Дождей в бурятской столице не ожидается



По данным Бурятского гидрометцентра, 7 июля по республике переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы. Утром при прояснении туманы. Ветер северо-западный 4-9, в отдельных районах до 14 м/с. Температура днём +24,+29, местами +18,+23, по северной половине до +32.



В Улан-Удэ преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 6-11 м/с. Температура днём +26,+28.

