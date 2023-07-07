Дождей в бурятской столице не ожидается
По данным Бурятского гидрометцентра, 7 июля по республике переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы. Утром при прояснении туманы. Ветер северо-западный 4-9, в отдельных районах до 14 м/с. Температура днём +24,+29, местами +18,+23, по северной половине до +32.
В Улан-Удэ преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 6-11 м/с. Температура днём +26,+28.
В Улан-Удэ сегодня жара до +28 градусов
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Общество, 07.07.2023
Дождей в бурятской столице не ожидается
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