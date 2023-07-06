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От родителей и учителей ждут предложений по усовершенствованию ЕГЭ

От родителей и учителей ждут предложений по усовершенствованию ЕГЭ
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Свои идеи можно прислать до 15 августа

Рособрнадзор начал традиционный сбор предложений от учеников, родителей и учителей по совершенствованию Единого государственного экзамена.

Такие опросы ежегодно проводятся после завершения основного периода ЕГЭ.

Все поступившие предложения будут рассмотрены и тщательно проанализированы, а наиболее интересные из них вынесены на обсуждение экспертов.

- По итогам каждой кампании ЕГЭ мы собираем все замечания и предложения. Мы максимально открыты для диалога в конструктивном ключе, готовы слышать все мнения и вносить необходимые изменения, - заявил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.

Свои мнения и предложения о том, чего не хватает на экзаменах и что мешает участникам ЕГЭ, как сделать процедуру более комфортной и прозрачной, как усовершенствовать содержание контрольных измерительных материалов можно направлять на электронную почту [email protected] до 15 августа.
ЕГЭ Рособрнадзор

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