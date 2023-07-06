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Нацпарк рассказал о начале турсезона на западном берегу Байкала

Нацпарк рассказал о начале турсезона на западном берегу Байкала
Общество,  Фото:pixabay.com
На острове Ольхон продолжат лесовосстановление

О новостях и грядущих изменениях, связанных с Прибайкальским национальным парком, 5 июля рассказало руководство ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» в иркутском пресс-центре информационного агентства «Интерфакс».

Одним из существенных факторов, повлиявших на старт летнего туристического сезона на западном берегу Байкала, стала погода: в 2023 году в мае и июне наблюдались относительно низкие температуры воздуха и обильные осадки. Исходя из многолетних наблюдений, в этот раз лето задержалось почти на две недели. Из-за этого количество желающих провести свободное время на берегу озера существенно сократилось: по сравнению с прошлым годом, почти на 13000 человек. Среди маршрутов-лидеров по популярности среди посетителей специалисты отметили «Север острова Ольхон», «Тёмная Падь – Старая Ангасолка», «Бакланий камень- Бугульдейка», «Озеро Сухое».

На острове Ольхон, на мысе Хобой были установлены 8 новых пикниковых точек, к которым в ближайшее время добавятся качели и новые информационные аншлаги по темам «Лёд Байкала», «Рекорды Байкала», «Мыс Хобой», «Берег Бурых медведей», «ООПТ Байкальской территории», «Флора и фауна острова Ольхон». Закуплены и готовятся к установке 3 новых автономных туалетных модуля. Также на острове гостей будут встречать новые приветственные стелы: у переправы «Ольхонские ворота» и при въезде в посёлок Хужир. 15 знаков «Байкал без мусора» установят в популярных бухтах, откуда вывоз отходов затруднён или невозможен: туристам необходимо забирать его с собой и выбрасывать в специальные заглублённые ёмкости и контейнеры, расположенные вдоль трека маршрута, либо сортировать и оставлять на площадках раздельного сбора отходов (маршрут «Сарайский пляж», КПП «Буругер»).

Начались работы по приобретению элементов инфраструктуры для обеспечения деятельности круизного маршрута «Заповедное ожерелье Байкала», первый рейс по которому состоится уже в июле этого года. Для безопасности и комфорта туристов на первом этапе побережье национального парка оборудуют санитарными зонами (5 шт.), беседочными комплексами (4 шт.), смотровой площадкой и двумя причальными сооружениями на мысах Толстый и Кадильный.

Этим летом был открыт новый визитно-информационный центр «Ольхон» на территории Островного лесничества в посёлке Хужир. Его интерактивную экспозицию, посвящённую природе и истории Ольхона и Байкала, менее чем за месяц посетили порядка полутысячи человек – в основном, школьного возраста.

Также ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» сообщило, что его сотрудники продолжат лесовосстановление в бухте Песчаной и на острове Ольхон.

- Потребности в такой работе после пожаров 2015 года колоссальные: хватит на несколько лет. Продвигаемся участками, неукоснительно соблюдая законодательство об ООПТ. Саженцы в основном заготавливаем самостоятельно, на линейных объектах, под линиями электропередач. Финансирование — из внебюджетных спонсорских средств. Привлекаем волонтёров, без них никак! Ездят и помогают нам как студенты, так и сотрудники прокуратуры. Есть добровольцы, зарекомендовавшие себя на протяжении многих лет. Например, волонтёры фонда «Подари планете жизнь», — они с нами и в этом году будут восстанавливать лес в 10 километрах от посёлка Хужир. Там высадим порядка 4, 9 саженцев в сентябре, - рассказал Умар Рамазанов, директор природоохранного учреждения.

Кроме этого, было отмечено снижение количества нарушителей режима охраны Прибайкальского национального парка. За первое полугодие государственными инспекторами в области охраны окружающей среды ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» было составлено 256 протоколов. Ещё несколько лет назад этот показатель мог достигать 1000. Положительную тенденцию специалисты объясняют несколькими причинами, среди которых – удобство оформления разрешений и на посещение ООПТ в режиме онлайн и повышение уровня экологической и правовой грамотности гостей.
Байкал Иркутская область Ольхон национальный парк

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