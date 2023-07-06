Зрителям обещают живую музыку и открытый микрофон
В самом центре Улан-Удэ пройдёт квартирник на открытом воздухе. Опен-эйр проведут 7 июля во дворе центральной городской библиотеки.
Перед зрителями выступят музыканты: «LazyB0nes», «Spin off», «Фенибут», «Многоэтажка», «Микроволновка» и Diggi Dotz. Помимо живой музыки, будет работать открытый микрофон.
Возрастное ограничение: 18+.
Во дворе библиотеки Улан-Удэ проведут квартирник
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