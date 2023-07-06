06 июля

05 июля

Популярное

Во дворе библиотеки Улан-Удэ проведут квартирник

Во дворе библиотеки Улан-Удэ проведут квартирник
Общество,  Фото:pixabay.com
Зрителям обещают живую музыку и открытый микрофон

В самом центре Улан-Удэ пройдёт квартирник на открытом воздухе. Опен-эйр проведут 7 июля во дворе центральной городской библиотеки.

Перед зрителями выступят музыканты: «LazyB0nes», «Spin off», «Фенибут», «Многоэтажка», «Микроволновка» и Diggi Dotz. Помимо живой музыки, будет работать открытый микрофон.

Возрастное ограничение: 18+.
Бурятия Улан-Удэ концерт квартирник библиотека

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В парке Улан-Удэ отпразднуют День семьи
В парке Улан-Удэ отпразднуют День семьи
Общество, 06.07.2023
Мероприятие состоится в эту субботу
Во дворе библиотеки Улан-Удэ проведут квартирник
Во дворе библиотеки Улан-Удэ проведут квартирник
Общество, 06.07.2023
Зрителям обещают живую музыку и открытый микрофон
В Иркутске на «Вампиловском» фестивале покажут 12 спектаклей
В Иркутске на «Вампиловском» фестивале покажут 12 спектаклей
Общество, 06.07.2023
Международное театральное мероприятие пройдёт в сентябре
Художники Бурятии разрисуют стены в трёх школах
Художники Бурятии разрисуют стены в трёх школах
Общество, 06.07.2023
Стартовал открытый конкурс на создание муралов
В Улан-Удэ впервые покажут гуннские котлы
В Улан-Удэ впервые покажут гуннские котлы
Общество, 06.07.2023
В столице Бурятии откроется выставка, посвящённая гуннам
В Усть-Ордынском округе проведут обряд для защиты и исцеления
В Усть-Ордынском округе проведут обряд для защиты и исцеления
Общество, 06.07.2023
На следующей неделе в Баяндаевском районе пройдёт Аляа төөдэйн тайлган
В Улан-Удэ «Ночь ёхора» проведут без костров
В Улан-Удэ «Ночь ёхора» проведут без костров
Общество, 06.07.2023
Самый массовый ёхор можно станцевать уже завтра, 7 июля
В Агинском округе возвели новый туристический арт-объект
В Агинском округе возвели новый туристический арт-объект
Общество, 06.07.2023
На нём расположена информация о местных достопримечательностях
Нацпарк рассказал о начале турсезона на западном берегу Байкала
Нацпарк рассказал о начале турсезона на западном берегу Байкала
Общество, 06.07.2023
На острове Ольхон продолжат лесовосстановление
В Улан-Удэ вручены ордена Мужества
В Улан-Удэ вручены ордена Мужества
Общество, 06.07.2023
Их получили семьи погибших участников СВО
В Иркутской области снова наполнилось Сухое озеро
В Иркутской области снова наполнилось Сухое озеро
Общество, 06.07.2023
Воду здесь можно увидеть не каждый год
В районе Улан-Удэ поймали пять собак
В районе Улан-Удэ поймали пять собак
Общество, 06.07.2023
Безнадзорные животные были пойманы в ходе очередного рейда
В Забайкалье родилась первая за три года тройня
В Забайкалье родилась первая за три года тройня
Общество, 06.07.2023
Её зарегистрировали в Читинском районе
В Бурятии разработают туристическую схему макротерритории
В Бурятии разработают туристическую схему макротерритории
Общество, 06.07.2023
Её представят в правительстве России в следующем году

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^