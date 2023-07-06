Стартовал открытый конкурс на создание муралов
Отбор художников из Бурятии в формате «опен-колл» объявлен в рамках социокультурного проекта «СайнУУ!». Художники создадут крупноформатные изображения (муралы) на стенах трёх школ Улан-Удэнской агломерации: 108 школа (102 квартал), школа в Поселье и школа в Иволгинске. Художникам нужно будет поработать над 5 фасадами и 3 раскрасками по номерам внутри школ.
- В этом проекте у бурятских художников появится возможность поговорить с подрастающим поколением с помощью своего творчества и поэкспериментировать с образами традиционной каллиграфии «монгол бэшэг», - сообщает центр креативных индустрий «Хэб-Хаб».
Для участия в открытом конкурсе необходимо представить портфолио и мотивационное письмо и заполнить небольшую форму. Требования к участникам:
- возраст до 37 лет;
- проживание в Республике Бурятия;
- физическое присутствие в г. Улан-Удэ.
По информации организаторов, изображения должны исходить из локального контекста конкретной школы. Также создание мурала должно исходить из контекста места, на основе проведённых встреч с местными жителями и с учётом самостоятельно изученного контекста.
Возрастное ограничение: 18+.
Художники Бурятии разрисуют стены в трёх школах
Общество, Фото:
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