Художники Бурятии разрисуют стены в трёх школах

Стартовал открытый конкурс на создание муралов



Отбор художников из Бурятии в формате «опен-колл» объявлен в рамках социокультурного проекта «СайнУУ!». Художники создадут крупноформатные изображения (муралы) на стенах трёх школ Улан-Удэнской агломерации: 108 школа (102 квартал), школа в Поселье и школа в Иволгинске. Художникам нужно будет поработать над 5 фасадами и 3 раскрасками по номерам внутри школ.



- В этом проекте у бурятских художников появится возможность поговорить с подрастающим поколением с помощью своего творчества и поэкспериментировать с образами традиционной каллиграфии «монгол бэшэг», - сообщает центр креативных индустрий «Хэб-Хаб».



Для участия в открытом конкурсе необходимо представить портфолио и мотивационное письмо и заполнить небольшую форму. Требования к участникам:

- возраст до 37 лет;

- проживание в Республике Бурятия;

- физическое присутствие в г. Улан-Удэ.



По информации организаторов, изображения должны исходить из локального контекста конкретной школы. Также создание мурала должно исходить из контекста места, на основе проведённых встреч с местными жителями и с учётом самостоятельно изученного контекста.



Возрастное ограничение: 18+.

