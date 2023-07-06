В Усть-Ордынском округе проведут обряд для защиты и исцеления

На следующей неделе в Баяндаевском районе пройдёт Аляа төөдэйн тайлган



В субботу, 15 июля, в Усть-Ордынском Бурятском округе состоится тайлган, посвящённый Аляа төөдэ — покровительнице деторождения, материнства и женского здоровья. Обряд нацелен на защиту беременных женщин и младенцев, помощь в рождении здорового потомства и исцелении в сфере гинекологии.



Набор продуктов для подношения: заваренный чёрный чай, молоко, тарасун, готовый саламат и сигареты. Женщины («арюун») также могут присутствовать вблизи от участников. Обряд исполняют мужчины.



Мероприятие состоится в долине села Нуху-Нур Баяндаевского района. В завершении тайлгана шаманы проведут большой молебен за благополучие военнослужащих. Об этом сообщает совет шаманских общин Иркутской области.



Возрастное ограничение: 18+.

