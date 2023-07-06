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В Усть-Ордынском округе проведут обряд для защиты и исцеления

В Усть-Ордынском округе проведут обряд для защиты и исцеления
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
На следующей неделе в Баяндаевском районе пройдёт Аляа төөдэйн тайлган

В субботу, 15 июля, в Усть-Ордынском Бурятском округе состоится тайлган, посвящённый Аляа төөдэ — покровительнице деторождения, материнства и женского здоровья. Обряд нацелен на защиту беременных женщин и младенцев, помощь в рождении здорового потомства и исцелении в сфере гинекологии.

Набор продуктов для подношения: заваренный чёрный чай, молоко, тарасун, готовый саламат и сигареты. Женщины («арюун») также могут присутствовать вблизи от участников. Обряд исполняют мужчины.

Мероприятие состоится в долине села Нуху-Нур Баяндаевского района. В завершении тайлгана шаманы проведут большой молебен за благополучие военнослужащих. Об этом сообщает совет шаманских общин Иркутской области.

Возрастное ограничение: 18+.
шаманизм Усть-Ордынский Бурятский округ тайлган

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