Из Бурятии в Монголию пытались незаконно вывезти старинные литографии













Согласно экспертной оценке иллюстрации, нанесённые методом хромолитографии – часть научного труда «Древности Российского государства, изданные по высочайшему повелению императора Николая I». Это уникальный по своей полноте иллюстрированный свод памятников отечественной старины, собранный профессором Императорской Академии художеств Фёдором Солнцевым с 1830 года на протяжении двадцати с лишним лет. Многотомник был издан в 1849-53 годах тиражом в 600 экземпляров.



Физлица могут вывозить культурные ценности для личного пользования только при наличии разрешительных документов (заключения Минкультуры России).



В отношении гражданина Монголии возбуждено два дела об административных правонарушениях за недекларирование товара (ст.16.2 КоАП РФ) и несоблюдение запретов и ограничений (ст.16.3 КоАП РФ).



Иллюстрации помещены в камеру хранения вещественных доказательств таможни, их дальнейшую судьбу решит суд.



Справка:



Фёдор Солнцев (1801— 1892 гг.) совершал многочисленные поездки по старинным русским городам, монастырям и церквям, где тщательно фиксировал памятники истории и культуры. Результатом его труда и стало вышеописанное издание, состоящее из шести отделений - альбомов, включивших в себя 508 листов большого формата цветных хромолитографий отечественных памятников культуры, тетрадей текстового печатного материала к каждому из шести отделений в четвёртую долю листа. Появление на свет этого издания связано с развитием в XIX веке так называемой «художественной археологии», родоначальником которой принято считать художника Солнцева.



Рисунки Солнцева были переведены литографом Дрегером в хромолитографии и сгруппированы тематически в шесть отделений.



Впервые переиздание «Древностей» было осуществлено в полном комплекте в 2006 году в Санкт-Петербурге. Репринтная копия включает 14 томов (шесть отделений альбомов, одно дополнение к III отделению альбома, шесть отделений каталога, одно дополнение к III отделению каталога).

Согласно экспертной оценке иллюстрации, нанесённые методом хромолитографии – часть научного труда «Древности Российского государства, изданные по высочайшему повелению императора Николая I». Это уникальный по своей полноте иллюстрированный свод памятников отечественной старины, собранный профессором Императорской Академии художеств Фёдором Солнцевым с 1830 года на протяжении двадцати с лишним лет. Многотомник был издан в 1849-53 годах тиражом в 600 экземпляров.Физлица могут вывозить культурные ценности для личного пользования только при наличии разрешительных документов (заключения Минкультуры России).В отношении гражданина Монголии возбуждено два дела об административных правонарушениях за недекларирование товара (ст.16.2 КоАП РФ) и несоблюдение запретов и ограничений (ст.16.3 КоАП РФ).Иллюстрации помещены в камеру хранения вещественных доказательств таможни, их дальнейшую судьбу решит суд.Фёдор Солнцев (1801— 1892 гг.) совершал многочисленные поездки по старинным русским городам, монастырям и церквям, где тщательно фиксировал памятники истории и культуры. Результатом его труда и стало вышеописанное издание, состоящее из шести отделений - альбомов, включивших в себя 508 листов большого формата цветных хромолитографий отечественных памятников культуры, тетрадей текстового печатного материала к каждому из шести отделений в четвёртую долю листа. Появление на свет этого издания связано с развитием в XIX веке так называемой «художественной археологии», родоначальником которой принято считать художника Солнцева.Рисунки Солнцева были переведены литографом Дрегером в хромолитографии и сгруппированы тематически в шесть отделений.Впервые переиздание «Древностей» было осуществлено в полном комплекте в 2006 году в Санкт-Петербурге. Репринтная копия включает 14 томов (шесть отделений альбомов, одно дополнение к III отделению альбома, шесть отделений каталога, одно дополнение к III отделению каталога).

Сотрудники Бурятской таможни не позволили вывезти из России два листа из многотомного издания 1849-1853 годов. Старинные литографии оказались частью раздела «Броня, оружие, кареты и конская сбруя». Их пытался незаконно вывезти гражданин Монголии.- Сотрудники таможенного поста МАПП Кяхта обнаружили культурную ценность во время таможенного контроля на пассажирском направлении. Мужчина выезжал из России в Монголию на личном автомобиле. При опросе заявил об отсутствии товаров, подлежащих декларированию. Но при осмотре багажа таможенники обнаружили пакет с двумя бумажными листами размером 39 на 53 см с изображением шлемов в различных проекциях и надписью «Хромолитографiя Ф. Дрегора». Разрешительных документов на перемещение данной категории товаров у мужчины не было, - сообщили в пресс-службе Бурятской таможни.Иллюстрации таможенники изъяли и направили на экспертизу. Она подтвердила, что эти предметы созданы более 100 лет назад и являются культурной ценностью.