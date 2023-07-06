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Из Бурятии в Монголию пытались незаконно вывезти старинные литографии

Из Бурятии в Монголию пытались незаконно вывезти старинные литографии
Общество,  Фото:Бурятская таможня
Культурную ценность спрятал гражданин соседней страны

Сотрудники Бурятской таможни не позволили вывезти из России два листа из многотомного издания 1849-1853 годов. Старинные литографии оказались частью раздела «Броня, оружие, кареты и конская сбруя». Их пытался незаконно вывезти гражданин Монголии.

- Сотрудники таможенного поста МАПП Кяхта обнаружили культурную ценность во время таможенного контроля на пассажирском направлении. Мужчина выезжал из России в Монголию на личном автомобиле. При опросе заявил об отсутствии товаров, подлежащих декларированию. Но при осмотре багажа таможенники обнаружили пакет с двумя бумажными листами размером 39 на 53 см с изображением шлемов в различных проекциях и надписью «Хромолитографiя Ф. Дрегора». Разрешительных документов на перемещение данной категории товаров у мужчины не было, - сообщили в пресс-службе Бурятской таможни.

Иллюстрации таможенники изъяли и направили на экспертизу. Она подтвердила, что эти предметы созданы более 100 лет назад и являются культурной ценностью.


 



Согласно экспертной оценке иллюстрации, нанесённые методом хромолитографии – часть научного труда «Древности Российского государства, изданные по высочайшему повелению императора Николая I». Это уникальный по своей полноте иллюстрированный свод памятников отечественной старины, собранный профессором Императорской Академии художеств Фёдором Солнцевым с 1830 года на протяжении двадцати с лишним лет. Многотомник был издан в 1849-53 годах тиражом в 600 экземпляров.

Физлица могут вывозить культурные ценности для личного пользования только при наличии разрешительных документов (заключения Минкультуры России).

В отношении гражданина Монголии возбуждено два дела об административных правонарушениях за недекларирование товара (ст.16.2 КоАП РФ) и несоблюдение запретов и ограничений (ст.16.3 КоАП РФ).

Иллюстрации помещены в камеру хранения вещественных доказательств таможни, их дальнейшую судьбу решит суд.

Справка:

Фёдор Солнцев (1801— 1892 гг.) совершал многочисленные поездки по старинным русским городам, монастырям и церквям, где тщательно фиксировал памятники истории и культуры. Результатом его труда и стало вышеописанное издание, состоящее из шести отделений - альбомов, включивших в себя 508 листов большого формата цветных хромолитографий отечественных памятников культуры, тетрадей текстового печатного материала к каждому из шести отделений в четвёртую долю листа. Появление на свет этого издания связано с развитием в XIX веке так называемой «художественной археологии», родоначальником которой принято считать художника Солнцева.

Рисунки Солнцева были переведены литографом Дрегером в хромолитографии и сгруппированы тематически в шесть отделений.

Впервые переиздание «Древностей» было осуществлено в полном комплекте в 2006 году в Санкт-Петербурге. Репринтная копия включает 14 томов (шесть отделений альбомов, одно дополнение к III отделению альбома, шесть отделений каталога, одно дополнение к III отделению каталога). 
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