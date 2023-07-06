В Иркутске на «Вампиловском» фестивале покажут 12 спектаклей

Международное театральное мероприятие пройдёт в сентябре



Сформирована основная программа XIV международного театрального фестиваля современной драматургии имени Александра Вампилова, который пройдёт с 18 по 23 сентября в Иркутске. Участие в фестивале примут 12 профессиональных коллективов из Беларуси, Абхазии и регионов России: Москвы, Санкт-Петербурга, Ачинска, Нижнего Тагила, Новокуйбышевска, Лесосибирска, Екатеринбурга, Минусинска, а также Иркутской области.



– Основная задача фестиваля – это знакомство зрителей с произведениями современных авторов. Все знают великие произведения классиков, но среди авторов, которые работают сейчас, в наше время, тоже есть множество интересных произведений, которые заставляют задуматься о смысле жизни, – рассказал директор Иркутского академического драматического театра им. Н.П. Охлопкова Анатолий Стрельцов.



В афишу вошли два спектакля по пьесам Александра Вампилова. Их покажет один коллектив – Санкт-Петербургский театр «Мастерская». Также зрители увидят сценическую версию повести армянской писательницы Наринэ Абгарян о затерянной в горах деревушке и её жителях в постановке «Ведогонь-театра» (Зеленоград, Москва). Театр-студия «Грань» из Новокуйбышевска покажет спектакль по пьесе финского драматурга Сиркку Пелтола о проблемах подростков и отсутствии семейных связей, в, казалось бы, благополучной семье.



Тематику ухода родителей и разобщённости детей поднимут два коллектива. Ачинский драматический театр покажет постановку по пьесе драматурга Дмитрия Богославского, Лесосибирский драматический театр «Поиск» – спектакль по пьесе Татьяны Загдай. Драмы об очень разных сильных женщинах представят независимый театр «Урал» (Екатеринбург) и Могилёвский областной драматический театр (Республика Беларусь). Это монопьесы Ярославы Пулинович и режиссёра Екатерины Аверковой. О любви, которая может ранить, расскажет пьеса Дарьи Слюсаренко. Её представит Нижнетагильский драматический театр им. Д.Н. Мамина-Сибиряка.



Фантастическое путешествие по произведению известного польского писателя Станислава Лема покажет государственный русский театр драмы им. Ф.А. Искандера (Сухум, Республика Абхазия). Абстрактное пластическое размышление о свойствах времени представит театр танца Владимира Лопаева.



Закроют фестиваль сразу два показа. В одном зрители увидят спектакль, который поставили по итогам прошлого театрального фестиваля современной драматургии имени Александра Вампилова. Режиссёр Андрей Шляпин на режиссёрской лаборатории представил эскиз постановки. Она очень понравилась зрителям и теперь является одной из популярных постановок Иркутского драмтеатра. Кроме этого, Минусинский драматический театр представит спектакль о семье переселенцев, которые перебрались в Сибирь и так или иначе оказывают влияние на местных жителей.



Возрастное ограничение: 18+.

