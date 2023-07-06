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В районе Улан-Удэ поймали пять собак

В районе Улан-Удэ поймали пять собак
Общество,  Фото:управление по информационной политике Улан-Удэ
Безнадзорные животные были пойманы в ходе очередного рейда

115 домовладений обследовали мобильные группы в ходе рейда по собакам, который прошёл накануне в «сотых» микрорайонах Улан-Удэ. Было выписано девять требований хозяевам собак о явке в комитет городского хозяйства, составлено два протокола за нарушение правил выгула, рассказали в администрации Октябрьского района.

Служба отлова поймала пять безнадзорных животных. Ветеринары зарегистрировали две и вакцинировали одну собаку. Об этом сообщает управление по информационной политике администрации Улан-Удэ.
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