В районе Улан-Удэ поймали пять собак

Общество, Фото: управление по информационной политике Улан-Удэ

Безнадзорные животные были пойманы в ходе очередного рейда



115 домовладений обследовали мобильные группы в ходе рейда по собакам, который прошёл накануне в «сотых» микрорайонах Улан-Удэ. Было выписано девять требований хозяевам собак о явке в комитет городского хозяйства, составлено два протокола за нарушение правил выгула, рассказали в администрации Октябрьского района.



Служба отлова поймала пять безнадзорных животных. Ветеринары зарегистрировали две и вакцинировали одну собаку. Об этом сообщает управление по информационной политике администрации Улан-Удэ.

