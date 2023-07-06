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В Бурятии ищут владельца мёртвой коровы

В Бурятии ищут владельца мёртвой коровы
Общество,  Фото:"Прибайкалье-инфо"
Туша лежит на улице Ленина

В селе Турунтаево Прибайкальского района Бурятии на улице Ленина лежит труп коровы. Владельца погибшей скотины ищут через группу «Прибайкалье-инфо. 24/7».

- Просим владельцев забрать труп животного, - обратились здесь к сельчанам.

Туша лежит возле здания бывшей конторы колхоза.

Каким образом погибло животное, неизвестно.
коровы

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