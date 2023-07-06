Туша лежит на улице Ленина
В селе Турунтаево Прибайкальского района Бурятии на улице Ленина лежит труп коровы. Владельца погибшей скотины ищут через группу «Прибайкалье-инфо. 24/7».
- Просим владельцев забрать труп животного, - обратились здесь к сельчанам.
Туша лежит возле здания бывшей конторы колхоза.
Каким образом погибло животное, неизвестно.
В Бурятии ищут владельца мёртвой коровы
Общество, Фото:
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