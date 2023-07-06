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Жители левобережья Улан-Удэ почти весь день оставались без света

Жители левобережья Улан-Удэ почти весь день оставались без света
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Рано утром случилась авария

Утром 5 июля жители Левого берега в Улан-Удэ проснулись в темноте. В 5:46 электроэнергию отключили потребителям частного сектора улиц Мелиораторов, Вертолётная, Закаменская, Посельская, Центральная, Восточная, Просторная, Михалева, Панфилова, Хуторская, ДНТ «Туяа», «Джидинское», СНТ «Аргада», «Цагатуй»».

Неисправность устраняли весь день. Подключение потребителей производилось поэтапно. В 15:38 запитали дома на ул. Мелиораторов, Вертолётная, Закаменская, Посельская, Центральная, Восточная, Просторная, Хуторская, ДНТ «Туяа», «Джидинское», СНТ «Аргада».

В 17:15 запитали всех оставшихся потребителей по нормальной схеме.

Как сообщается в оперативной сводке по городу, общее время отключения составило 11 часов 29 минут. 
отключение света

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