Жители левобережья Улан-Удэ почти весь день оставались без света

Рано утром случилась авария



Утром 5 июля жители Левого берега в Улан-Удэ проснулись в темноте. В 5:46 электроэнергию отключили потребителям частного сектора улиц Мелиораторов, Вертолётная, Закаменская, Посельская, Центральная, Восточная, Просторная, Михалева, Панфилова, Хуторская, ДНТ «Туяа», «Джидинское», СНТ «Аргада», «Цагатуй»».



Неисправность устраняли весь день. Подключение потребителей производилось поэтапно. В 15:38 запитали дома на ул. Мелиораторов, Вертолётная, Закаменская, Посельская, Центральная, Восточная, Просторная, Хуторская, ДНТ «Туяа», «Джидинское», СНТ «Аргада».



В 17:15 запитали всех оставшихся потребителей по нормальной схеме.



Как сообщается в оперативной сводке по городу, общее время отключения составило 11 часов 29 минут.

