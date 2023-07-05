Горожан просят не пользоваться ей
Скейт-площадка в парке имени Орешкова в Улан-Удэ закрывается на ремонт. Покрытие горок для катания порядком износилось и требует обновления.
- Во избежание травматизма горожан просят воздержаться от посещения площадки, - обратились в мэрии.
О сроках завершения ремонта обещали сообщить позднее.
В улан-удэнском парке закрыли на ремонт скейт-площадку
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