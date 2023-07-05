В улан-удэнском парке закрыли на ремонт скейт-площадку

Горожан просят не пользоваться ей



Скейт-площадка в парке имени Орешкова в Улан-Удэ закрывается на ремонт. Покрытие горок для катания порядком износилось и требует обновления.



- Во избежание травматизма горожан просят воздержаться от посещения площадки, - обратились в мэрии.



О сроках завершения ремонта обещали сообщить позднее.



