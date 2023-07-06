Местами ожидаются грозы
По данным Бурятского гидрометцентра, в четверг 6 июля по республике облачно с прояснением, местами дожди, днём местами грозы. Утром при прояснении туманы.
Ветер северо-западный 5-10, в отдельных районах до 16 м/с. Температура днём +22,+27, местами +28,+33, по южной половине и при дожде +15,+20.
В Улан-Удэ ночной дождь прекратится днём. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура днём +23,+25.
В Бурятии опять дождливо
Общество, Фото:
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